A beruházás mintegy 37,71 millió forintból valósul meg, a település megközelítőleg 11,8 millió forintot nyert erre a célra a Magyar Falu Programban, a fennmaradó összeget saját költségvetésből finanszírozzák.

Az épület már rendkívül rossz állapotban van, a legutolsó felújítás óta is hosszú évtizedek teltek el, sőt, tisztasági festést is meglehetősen régen, évekkel ezelőtt végeztek a rendelőben. Bánhidi László ismertette, hogy régiek a burkolatok, elavult, rossz energiahatékonyságú gázkonvektorokkal fűthető az ingatlan. Ugyan a nyílászárókat már kicserélték, ennek ellenére a fenntartási költségek még mindig magasak. Bár valamelyest jobb állapotban van az az épületrész, ahol a védőnői szolgálat működik, ugyanakkor az orvosi rendelőben nem megfelelőek a munkakörülmények, kellemetlen szag is érezhető a helyiségekben.

Felújítások - Bánhidi László polgármesternek még a 2019-es választási ígéretei között szerepelt az egészségügyi intézmények korszerűsítése, azóta pedig a település vezetésének eltökélt célja, hogy a tervek valósággá váljanak. Kiemelten kezelik az ilyen jellegű fejlesztéseket: a nagyközség központjában, az úgynevezett „faluban” az elmúlt években már felújították az orvosi rendelőt, emellett korszerűsítették a védőnői szolgálatot és a fogorvosi rendelő épületét is modernizálták.

Megtudtuk, hogy a tokodi Bridgework Kft. szakemberei a decemberig tartó munka során kicserélik a tetőhéjazatot, szigetelik a falakat, új központi fűtést és gázkazánt is kap az épület. A ivóvízvezetéket, a szenny­vízcsatornát és a villamoshálózatot is kicserélik, a burkolatok is megújulnak, modern, közös illemhely létesül. A kivitelezés után az épület arculatilag illeszkedni fog a faluban lévő korszerűsített rendelőhöz. Bánhidi László hozzátette: ha lehetőség nyílik rá, akkor a felújítás mellett önerőből parkolót alakítanának ki és bútorokat is cserélnének.