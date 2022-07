A közelmúltban jelentette be a Magyar Posta, hogy megkezdte csomagautomata-hálózatának bővítését, az első új berendezést Budapesten, a II. kerületben helyezték el, ezt követi az agglomeráció, majd a vidék. Igaz, akkor azt is közölték, hogy a készülékeket a telepítések befejeztével, várhatóan ősz elején fogják beüzemelni.

Mint ismert, az állami vállalat az idei esztendő elején döntött úgy, hogy jelentős, a logisztikai infrastruktúrát érintő fejlesztés valósít meg. A közlemény szerint Schamschula György, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója a fejlesztés kapcsán kiemelte, hogy ma már nem elegendő, hogy a csomagokat gyorsan válogatják és kézbesítik. A változó igényekhez igazodva például biztosítaniuk kell azt is, hogy gyakorlatilag a nap 24 órájában át is lehessen venni a feladott tárgyakat, árukat.

A fejlesztés kapcsán megkerestük a Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztályát is. Válaszul közölték, hogy a vállalat mindent megtesz azért, hogy – az egyetemes szolgáltatás magas színvonalú ellátása mellett – a kiscsomaglogisztikai piacon is az ügyféligényeket lefedő, modern, minőségi szolgáltatásokat tudjanak nyújtani országszerte. Ennek érdekében telepítik a berendezéseket, egyben ismertették, hogy Komárom-Esztergom megyében több készülék felszerelését tervezik. Eddig négy helyszín esetében szerződtek már, de továbbiak kapcsán is folynak a tárgyalások.

A kommunikációs osztály azt is elmondta, hogy a csomagautomaták népszerűsége az elmúlt két évben rendkívüli módon megnőtt. A berendezések használata egyszerű, a kihasználtságuk pedig attól függ, hogy az adott helyszínen mekkora a forgalom. Ha például közlekedési csomópontoknál, vagy nagyobb üzletek mellett helyezik el, akkor sokkal többen igénybe vehetik, mint például egy, a lakosság által kevésbé látogatott helyen.

A Magyar Posta szerint a felhasználók, vásárlók számára a csomagautomaták rendkívül kényelmes megoldást jelentenek, hiszen nem kell alkalmazkodni sem a kézbesítéshez, sem valamely posta, üzlet nyitvatartásához, a legtöbb készülék utcáról elérhető, azaz 0-24 órában használható.

Támogatják a dinamikus bővülést - Már megyeszerte is egyre több településen találkozhatunk egyes cégek csomagátvevő készülékeivel. A népszerűségük töretlen és valós segítséget is nyújtanak, hiszen a lakosok sok esetben nem tartózkodnak otthon abban az időszakban, amikor a futárok meghoznák a megrendelt árukat, így az átadás-átvétel a csomagpont beiktatásával valósulhat meg. Nem mellesleg az is megfigyelhető, hogy az interneten zajló áruértékesítés egyre nagyobb méreteket ölt. A Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztálya megjegyezte: a másik oka a csomagautomata-hálózat bővítésének éppen az e-kereskedelem folyamatos növekedése, ezt a dinamikus bővülést támogatja a vállalat is a logisztikai fejlesztéseivel.