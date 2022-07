A Magyar Falu Program támogatásának segítségével az egyházi közösségi tér tetején kívül új konyhabútort építettek be, valamint több háztartási gépet is szereztek be. A plébánia mellett mindeközben kiépítettek egy fedett színteret is, ami esős napok idején vízmentes helyszínt kínál a közösségi programoknak is. Az egyházközség 2019-ben nyert el csaknem 19 millió forintot, melyből az újításokat fedezték.