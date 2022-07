Új buszmegállók épülnek az ipari parkban a BD és a Lotte Alumínium előtti szakaszokon, számolt be közösségi oldalán Schmidt Csaba, önkormányzati képviselő. Az új buszmegállók mellett járdákat is kialakítanak majd, melyek nagyban megkönnyítik a jövőben a buszos közlekedést, hiszen a buszok menetideje is rövidül majd. A fent említett fejlesztések mellett egy gyalogátkelő és egy lámpás kereszteződés is biztonságosabbá teszi az itt dolgozók mindennapjait.