A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezete, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a NAK és a Magyarok Kenyere Alapítvány együttműködésében szervezték meg a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program soron következő búzagyűjtő napját szűkebb hazánkban. A rangos eseménynek a tatai Gottwald Hotel, úgynevezett Parasztudvara adott helyet.

Az ünnepség kezdetén köszöntötték az adományozó gazdákat, valamint a vendégeket, köztük Jakab Istvánt, a parlament alelnökét, a MAGOSZ elnökét, Erős Gábor országgyűlési képviselőt, dr. Kancz Csaba főispánt, Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét, Patasi Ilonát, a Szlovákiai Agrárkamara vezetőjét, Éder Tamást, a NAK alelnökét, Varga Pétert, a Gazda Polgári Társulás elnökét, dr. Balogh Zoltánt, a megyei agrárgazdasági kamara első emberét és Michl Józsefet, Tata polgármesterét.

Elsőként Michl József szólt arról, hogy a Kárpát-medencei magyarok összefogásának köszönhetően a nehézségek ellenére is folytatódott a program. Majd megjegyezte, hogy általában a baj csőstül jön, ám ezen is úrrá tudunk lenni, „ősi” türelemmel, összetartással. Dr. Balogh Zoltán megjegyezte, hogy nyolcadik alkalommal csatlakozott megyénk a búzagyűjtéshez és a lisztátadáshoz. A gyűjtés pedig tovább folytatódik.

Az agráriumot 1000 milliárdos kár éri - Jakab István beszéde a múltidézést sem nélkülözte. A MAGOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy 12 esztendeje indult útjára a Magyarok kenyere program, amellyel egy csodálatos ötlet, gondolat öltött testet, és terjedt ki a Kárpát-medencére. A magyar gazdaemberek – éljenek a határon innen vagy túl – lelkéből fakadt az a támogató hozzáállás, amely ma is életben tartja ezt a nemes kezdeményezést. A tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy megvan bennünk a nemzeti összetartozás érzése, a szétszakított nemzetrészek összefogása a jó ügy(ek) érdekében. A parlament alelnöke egy elkeserítő adattal is szolgált a megjelent, többségében agrárszakembernek. Kiemelte, hogy 2022-ben – eddig – mintegy ezermilliárdos kár érte az ágazatot.

Erős Gábor kiemelte, hogy a kisült kenyérre „vetett” kereszt a magyarság Istenhez való viszonyát is kifejezi. A mindennapi kenyerünk a magyar gazdák verejtékes, nehéz munkájának eredményeként kerül az asztalokra. Éder Tamás azt hangsúlyozta, hogy tavaly például több mint nyolcezer gazda 1100 tonna kenyérgabonát adományozott. Ebben a nemeslelkűségben bíznak az idén is. Popovics György elmondta, hogy az adományokkal az igazán rászorulókon segít a gazdatársadalom. Megyénknek hatalmas szerepe van abban, hogy a magyar agrárium és élelmiszeripar sikeres legyen. Eddig minden kihívásra felkészülten válaszoltunk.