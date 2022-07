Az internetes társkeresők világából kilépve, a hétperces randikon a szerelmet keresők pár perc alatt több emberrel ismerkednek meg, olyanokkal, akik szintén szeretnének megállapodni. Az országban, de már Komárom-Esztergom megyében is több helyen szerveznek ilyen alkalmakat, a módszerről és sikereiről a lábatlani Baranyai Mariann-nal, a 7percrandi kitalálójával beszélgettünk.

Egykori sorstársain segít a szervező

– Hat évvel ezelőtt váltam el, két évet töltöttem internetes társkeresőkön való kutatással, sikertelenül. Sok csalódás ért, miközben realizáltam, hogy ennek oka nem más, mint hogy a módszer több helyen hibádzik. Szerencsére azóta megtaláltam a párom, boldog párkapcsolatban élek, de továbbra is számos szingli ismerősömet, családtagomat látom, akikben ráismerek az egykori sikertelen próbálkozásaimra.

Hirtelen ötlettől vezérelve januárban szerveztem először randinapot a lányom segítségével.

Beszéltem a környékben lévő cukrászdákkal, kávézókkal, akik megadták, mely alkalommal várják a potenciális párokat. Ekkor indult útjára helyben is egy azóta sokakat vonzó, komfortzónából kimozdító társkereső lehetőség – emlékezett vissza az ötletgazda.

Vannak, akiket nem lehet megszólítani

A gyors ismerkedést elősegítő alkalmakat azóta Esztergomban, Dorogon, Tatán és Tatabányán is rendszeresen szervezi anya és lánya, akik mellékállásban teltházas eseményeiken várják a 32 és 58 év közötti párkeresőket. A résztvevők összetételéről a szervező elmondta: az időseket és a fiatalokat a módszer egyelőre nem izgatja.

– Próbálkozunk minden korosztálynak segíteni, de azt tapasztaljuk, hogy a 60 év felettieknél nemtől függően oszlik meg az érdeklődés. A női oldalról nagy az érdeklődés, de a férfiakat valahogy nem látjuk a székekben. Vagy elzárkóznak, vagy még nősek, vagy egyszerűen beletörődtek a sorsukba. Ugyanúgy nem kapunk megkeresést a fiataloktól sem, ott viszont a fiatal férfiak vállalkozóbb szelleműek, ők már komoly kapcsolatot keresnek. A nőkön azt látjuk, hogy lefoglalja őket a munka, karriert építenének. Nem akarnak elköteleződni, a minket felkeresőknek pedig komolyak a szándékai – részletezte.

Egyszerű elven működik a gyorsrandizás

Azoknak, akik még vacilálnak, a szervező elárulta: csak a bátorságukra lesz szükség, a többi már magától történik.

– A folyamat első lépéseként minden meghirdetett alkalomra egy regisztrációs rendszerben jelentkezhetnek a szinglik, akiket legalább hét, de akár tíz jelölttel is összehozunk. A minirandikra érkezők között fele-fele arányban vannak férfiak és nők. Az alkalmi párok a randin leülnek egymással szemben egy asztalhoz egy-egy alkoholmentes itallal – mert nem az alkoholtól vagyunk bátrak és erősek –, kapnak egy névkitűzőt és egy szimpátialapot is. Előbbin csak keresztnevet használhatnak, hogy a teljes név ne befolyásolja őket. A bemutatkozás után a szimpátialapra jegyzik a másik oldalon ülő nevét és egy jelzőt, ami arra szolgál, hogy másnap is emlékezzenek az adott személyre. Annál is inkább, hiszen a szimpátialap alapján keressük fel másnap az egymás iránt érdeklődő párokat a jó hírrel, hogy szimpatikusak voltak valakinek, valakiknek. A név, és a jelző felírása után hét percet beszélgetnek a párok, majd a váltást jelző csengő hallatára a jelöltek x-et tesznek a név mellé, ha nem ébredt bennük érzelem, szívecskét pedig akkor, ha rokonszenvesnek vélték az aktuális partnerjelöltet. Ekkor a férfiak felállnak, átülnek egy másik számmal ellátott asztalhoz és a folyamat újraindul, csak ekkor már egy másik hölgyjelölttel – írta le a koreográfiát Mariann, majd gyorsan hozzátette: habár jellemzően ebben a szakaszban még nem ébred erős érzelem, volt már példa az első látásra szerelemre is.

Fél év alatt számos a sikertörténet

A szervező kérdésünkre azt is elárulta, hogy mégis hány százalékban látja sikeresnek a módszert az elmúlt fél év alapján. A szimpátialapokon szereplő jelölések átlagosan nyolcvan százalékban mutatnak sikeres egyezést, a visszajelzések alapján pedig több, mint 50 százalékban maradnak párban az egymásnak kölcsönösen szimpatikus, majd megtetsző férfiak és nők.

A módszer hatékonyságát az utóbbiakon kívül számos sikertörténet igazolja: eljegyzésre is volt már példa. A szervező elmesélte, hogy a legemlékezetesebb egy 76 éves budapesti úriember volt, aki vidéken kereste a párját egy igazi madame személyében. Esztergomban talált végül szerelemre, új párjával pedig immáron együtt tölthetik a hátralévő éveket.

– Mindenkin, aki megfordul nálunk, azt látom, hogy feltöltődött, felvillanyozódott a találkozások és beszélgetések hatására. Rettentő sok emberrel találkozunk, sokan vannak olyanok is, aki hosszú ideje élnek magányosan. Az amúgy is egy kicsit eszköztelen szingliket nem segítették a koronavírus korlátozásai sem. Sokan szigetelődtek el, ragadtak teljesen az online világban. A virtuális és a személyes első benyomás azonban közel sem ugyanazt az élményt adja, hiszen a képernyőkön keresztül nem tapasztalhatják meg a szinglik a beszélgetőpartner arckifejezéseit, külső valóját, illatát, hangját és gesztusait – ragadta ki a rapidrandi esszenciáját a szervező.

– A hétperces randira érkeznek olyanok is, akik éppen túl vannak egy előző kapcsolaton, vagy rövid ideje váltak el, és kapnak új reményt a találkozások által.

Ez egy olyan dopping, ami azt üzeni: nem állt meg az élet attól, hogy valaki elvált, vagy elhagyták.

Ha valakiknek sikerül, az nekünk is a legnagyobb boldogság. Számos képet, élménybeszámolót kapunk a sikeres pártalálóktól, ami rendszeresen megmelengeti a szívünket és fokozza a módszer iránti elhivatottságunkat. Akit keresünk, sokszor nem a világ másik felén, hanem itt a közelben van: volt példa arra is, hogy egy utcában lakott a férfi és a nő, akik nem is tudták egymásról, hogy a másik is párkereső. Ők azóta is kapcsolatban vannak – mesélte nevetve Baranyai Mariann.

A szervezők hitvallása: nem szabad feladni

– Senkit nem akarunk meggyőzni, de a megyében élőknek a lehetőség már adott. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki független, akkor vesztenivalója nincs. Ezen csak nyerni lehet, hiszen kulturált környezetben beszélgethetnek, hódíthatnak. Ezen elgondolkodva sokan döntenek úgy, hogy: miért ne? – összegezte Baranyai Mariann.