Helytörténeti és kézműves tábort szervezett a Komáromi Klapka György Múzeum a Kecskés László Emlékházban. A résztvevő tizenkét gyerek megismerhette a római kort, a középkort, tanulhatott a huszárokról, de a világháború időszakába is elkalauzolták őket.

Az egyes korszakokról előadásokat hallgathattak meg, valamint hagyományőrző bemutatókat láttak. Kézműves foglalkozásokon is részt vettek, különféle tárgyakat készíthettek. A Legio Brigetio egyik tagja, Kiss Gábor jött el a gyerekekhez, aki a római kori fegyverzetet mutatta meg nekik.

A táborozók jártak a tengerésztörténeti gyűjteményben is, egyik nap pedig Schmelcz Márk mutatta meg nekik, milyen viseletet hordtak a huszárok az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban. Sőt, a gyerekek be is öltözhettek huszárnak, amit nagyon élveztek.

A kis csapat megcsodálhatta mindkét világháború fegyvereit is, amelyek Polgár Attila gyűjteményének darabjai. A tábor vezetője és egyben ötletgazdája Gajzágó Dorottya, Kecskés László unokája volt, aki festőművészként és restaurátorként tevékenykedik.