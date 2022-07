– Gratulálok mindenkinek, aki egyetemünkre nyert felvételt, nagy szeretettel várjuk őket. A leendő elsőévesek magas száma nemcsak örömteli, de fontos visszaigazolást is jelent számunkra, hiszen azt mutatja, hogy a fiatalok pozitívan értékelik intézményünk oktatási színvonalát és európai szintű infrastruktúráját – értékelt dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Dr. Kovács Zsolt kancellár elmondta: céljuk az, hogy minél több hallgatót juttassanak naprakész tudáshoz, értékes, versenyképes diplomához.

– A diákok vonzónak találják minőségi, gyakorlatorientált képzéseinket, amit a műszaki területeken egyre több duális partnerünk – köztük stratégiai partnerünk, az Audi – is segít. A fiatalok a nálunk szerzett diplomával könnyen el tudnak helyezkedni, és az átlagosnál magasabb fizetéshez jutnak a munkaerőpiacon. A gólyák pezsgő városba, támogató, nemzetközi környezetbe érkeznek, ahol az angol nyelvű képzések száma megközelíti a negyvenet, a hallgatói közösséget pedig 65 ország fiataljai alkotják – sorolta a kancellár.

A három műszaki kar közül az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon a legkedveltebb ezúttal is a magyar nyelvű járműmérnök alapszak, ahol tovább nőtt a felvettek száma. Emellett az angol nyelvű járműmérnök alap- és mesterképzés is jelentős érdeklődésre tart számot. Sok hallgatót vettek fel logisztikai mérnöki és műszaki menedzser szakra is. Több karon emelkedett a hallgatók száma. Rendkívül népszerűnek bizonyultak a mérnök szakok, különösen a mérnökinformatikus, a gépész­mérnök, a villamosmérnök és a mechatronikai mérnök.

Idén is van lehetőség pótfelvételire - Akit az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy esetleg nem adta be jelentkezését, érdemes megfontolnia a pótfelvételi lehetőségét. A fiatalokat többek között vonzó kollégiumi szolgáltatás és campus, modern infrastruktúra, Közép-Európában egyedülálló laborháttér várja a Széchenyi István Egyetemen. Emellett a hallgatók számára Győr és Mosonmagyaróvár színvonalas kulturális, fesztivál- és sportéletet, valamint jó elhelyezkedési lehetőségeket nyújt.