Az óvodás korosztálytól a felsőoktatásban tanuló diákokig, a következő témákban küldhettek be pályamunkát a fiatalok: „Lakóhelyünk, a Föld”; „A Föld – élet”; „Milyennek szeretnéd látni a Földet 50 év múlva?”.

Végül összesen 253 alkotás érkezett be 16 megyéből, így régiónkból is, valamint a határon túlról, Szerbiából és Szlovákiából. Legalább 9 óvoda, 14 általános iskola, egy középiskola és 3 szociális gyermekfoglalkoztató intézmény több osztályából küldtek be változatos pályaműveket, sőt még néhány főiskolás korú fiatal is rászánta az idejét.

A pályamunkák elkészítése során szabadon választható eszközökkel dolgozhattak a diákok, a főiskola kérése csupán az volt, hogy az alkotók törekedjenek a környezettudatosságra, a természetes anyagok alkalmazására. Számos iskolás rajz vagy festmény formájában mutatta be a Földet, több installáció érkezett be ötletesen átalakított újrahasznosítható tárgyak alkalmazásával is, de olyan pályázó is akadt, aki inkább verset írt vagy pár perces rövidfilmet készített a Föld helyzetéről. Utóbbi esetében a fiatalok felvázoltak egy számukra fontos problémát és tanácsot adtak, milyen gyakorlati lépésekkel lehet jobban odafigyelni környezetünk védelmére. Változatos módon valósították meg ezeket a felvételeket: az egyikben LEGO alkatrészeket és figurákat használtak fel a történet elmeséléséhez, egy másikban a Hide the Pain Haroldként elhíresült Arató András szerepelt űrhajósként a Föld kizsigereléséért aggódó kisfilmben. A pályázat eredményhirdetése szeptemberben várható.