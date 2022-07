Már javában tart a szervezkedés: a programok véglegesítése és a csapatok összetétele folyamatos. A mi megyénk, a mi világunk című megyei identitáspályázat keretében létrejött a Mozdul a megye című rendezvénysorozat, és ennek egyik állomása Oroszlányba érkezik október 8-án. Már biztos, hogy aznap, szombaton, délelőtt 7–13 óra között kistérségi sportversenyt tartanak, és az oroszlányi csapatba keresnek vállalkozó kedvű „sportolókat”.

Összesen tíz versenyszám várható, így piramisépítés, teregetés, gólya viszi, valamint seprűhajítás mellett várható még kötélfutás, kötélhúzás és csapatfutás is. Keresik továbbá a falu bikáját, de a boszorkányváltó tagjai közé is toboroznak csapattagokat. A városi honlap tájékoztatása szerint ezeken kívül még egy ismeretlen versenyszám is várható. A sportvetélkedőre a járás 6 települését – Oroszlány, Kecskéd, Dad, Bokod, Kömlőd, Szákszend – hívják meg 2-2 csapattal.

Oroszlány két csapatot indíthat, melyekbe a bátor jelentkezők tegnap 10 óráig jelentkezhettek Szabó Mihály alpolgármesternél. A délutáni programok során kulturális rendezvényekkel szeretnék megszólítani a járás lakóit. Bemutatkozhatnak az itt élő és tevékenykedő együttesek, művészeti csoportok, valamint a megyében, járásban működő őstermelők termékeinek kóstolására, vásárlására is lehetőséget biztosítanak. A projekt előzetes bemutatóját még júniusban tartották a bányászváros polgármesteri hivatalában. A tárgyaláson Vörös János megyei identitásprogram-vezető elmondta, hogy a Chudik Lajos Sporttelepre tervezett egész napos rendezvényen a látogatók megismerkedhetnek a megyei értéktárban található értékekkel is.