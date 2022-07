2018-ban, az abszolút negatív rekordnál mi is átkeltünk, igaz, akkor a kövek között épphogy csordogált a víz. Vélhetően és remélhetőleg a rekord most nem lesz meg, az előrejelzés szerint ugyanis egy kisebb vízszintemelkedés várható július 27-28-án, amikor 100 centiméter feletti szinteket is mérhetünk majd Esztergomnál.

A Szent Erzsébet híd lábánál egy sebesebb pataknak látszik a Duna

Forrás: W. P. / 24 Óra

A Nagy-Dunánál, a Palkovics pad környékén egyébként szintén jókora zátony alakult ki a napokban. A képződmény hamar népszerű hellyé vált a családok és a horgászok körében is.