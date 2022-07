A csütörtök délután kezdődő testületi ülésen a 15. napirendi pontként vitatták meg képviselők az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos polgármesteri előterjesztést. Sejthető volt, hogy parázs vitát vált ki az értékesíteni kívánt “elemek“ sora, kiváltképp a Káptalanfüredi tábor sorsa.

A többi építmény, vagyis a bérlakások és az orvosi rendelő sem váltott ki olyan reakciót, mint a gyerektábor ügye. Csak úgy záporoztak a hozzászólások. Mint ismert a tábor évek óta zárva van, felújítása egy 2016-os fejlesztési koncepció szerint is hatalmas összeg lett volna. Az Oroszlányban ellenzékben lévő kormánypárti képviselők nem támogatják az értékesítést. Ellenkező esetben a legjobb megoldásként szerintük el kell fogadni az állam vásárlási szándékát. Ehhez azonban a többségnek, a baloldaliaknak is volt egy-két szava.

A tárgyaláson először Gyuga Mihály József (Fidesz-KDNP) szólalt fel. A képviselő kíváncsi volt a versenytárgyalások lebonyolítására. Pontosabban arra, hogy arról is saját hatáskörben dönt-e majd a polgármester – utalva ezzel a pandémia alatt született és az értékesítés szándékáról szóló városvezetői döntésre. Papp Péter (Fidesz-KDNP) szerint az előterjesztésben foglaltak az ellenkezőjét tartalmazzák, mondhatni pálfordulatot vettek a csaknem három hónappal ezelőtti információkhoz képest.

A képviselő heves reakcióját File Beáta jegyző igyekezett tompítani. Kifejtette, hogy az állam nem vesz részt a versenytárgyalásban, de aggodalomra semmi ok, mert a döntés továbbra is az önkormányzaté. Ekkor már Szabó Mihály alpolgármester is “közbelépett”. Békítő szándékkal olvasta fel a korábbi elektronikus levelet, ami az állam vásárlási szándékáról szólt. Az e-mail tartalmi ismertetése után hozzátette: kedve és szája-íze szerint fordíthatja le mindenki. Molnár István (Fidesz-KDNP) a felújítási tervekre kérdezett rá, míg Kontschán Flórián Jenő (OLPK) a pénzügyi bizottságon megszavazott támogatást emlegette. A másik alpolgármester Rajnai Gábor szerint üdvözítő lenne a tábor oroszlányi kapcsolódása továbbra is. – De lehet, hogy ez csak egy álom... – sommázta végül az alpolgármester.

Az oroszlányi képviselő-testület január végén döntött Káptalanfüred eladásáról, befoltozva ezzel a városi büdzsén keletkezett foltokat. A testület akkor 8 igen, 3 nem és egy tartózkodás mellett végül elfogadta a határozati javaslatot, mely szerint 98 millió forint értékkel és bruttó 213 ezer 360 forintos szakértői értékbecslési díjjal együtt meghatározott kikiáltási áron, versenytárgyalás keretében értékesítik az ingatlant.

Az oroszlányi képviselő-testület január végén döntött a káptalanfüredi gyerektábor értékesítése mellett. Czunyiné dr. Bertalan Judit a kormányhoz fordult, hogy ne veszítsék el a balatoni üdülések lehetőségét a helyi gyerekek. Az országgyűlési képviselő fontosnak tartotta, hogy ne kerüljön magánkézbe a gyermektábor.

A fürdővel kapcsolatban februárban egy televíziós vita is történt az oroszlányi televízió stúdiójában Czunyiné dr. Bertalan Judit és Lazók Zoltán között. Akkor a város első embere úgy fogalmazott, hogy racionális döntést hozott, amikor az eladás mellett döntött, mert pótolni kell a városnak az iparűzési adó kieséséből származó bevételt.