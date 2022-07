Az idei bálra minden korábbinál több, 620 vendég érkezett. A báli vendégek a Vaszary Galéria kertjében gyülekeztek, ahol zöld színű, herendi porcelánszíveket kötöttek a hölgyek nyakába. Az elsőbálozók emellett rózsát is kaptak. Az Anna-bálhoz lovas programok is kapcsolódtak. A fogatokat a nemzeti ménesgazdaságok paripái húzták, többek között bábolnai lovak is, ahogy arról az esemény honlapján is írtak.

Az Anna-bál szépei között három éve is volt megyei szépség. A komáromi Császár Ágnes szintén második udvarhölgy lett, ahogy idén Janovszki Csenge is.