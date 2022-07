Felháborodott Lagzi Lajcsi, amikor a minap arra ébredt, hogy a halastavában szinte minden hal élettelenül sodródott a víz felszínén. Az origo cikke szerint a sztár véleménye egyértelmű: kizárható, hogy a kánikula okozta volna a szó szerint tetemes pusztulást. A Borsonline írt a Blikk nyomán az ügyről, és idézte a mulatós zenész szavait a természeti kár láttán.

– Hónapok óta panaszkodom, hogy furcsa színű, furcsa szagú a víz, hol kék, hol zöld, de nem természetes a tavamba folyó patak vize. A környéken van egy üzem, ahol akkumulátorok megsemmisítésével is foglalkoznak idén tavasz óta, azóta érzem, nincs valami rendben. A patak vizével semmi gond nincs addig a víztisztító telepig, ami ehhez az üzemhez köthető, onnan viszont jön a méreg.

A mulatós zenész azt mondta, hogy nem tud mást tenni, mint hogy szakembereket hív és összeszedi a haltetemeket, amelyeket csak hivatalosan lehet megsemmisíteni. Egyben feljelentést is tesz a hatóságoknál, környezetkárosítás és rongálás miatt. Több halat emiatt szakértői vizsgálat céljából is elkülönített a vízmintával együtt.

Garzó Krisztina, Mocsa önkormányzata ügyrendi és humánpolitikai bizottságának elnöke elmondta, hogy valóban többen jelezték a 2500 lakosú településről, hogy a falu határában működő céggel bajok vannak. Mérges szúrós szagú füstről, a termőföldekre került furcsa, a környéken mindent kiszárító folyadékokról, a patak vízének idegen színéről, haltetemekről érkeztek a bejelentések. A lakók egy fórumot is meghirdettek már az esettel kapcsolatban. Mint kiderült: 2017 óta működik szabályos engedélyekkel a településen egy hulladékfeldolgozással foglalkozó üzem, amely idén akkumulátor környezettudatos megsemmisítésére is engedélyt kapott. A lakossági panaszokról az önkormányzat is tud, intézkedtek ezek szakhatósági vizsgálatáról, ám azok eredményéig nem tehetnek felelőssé senkit sem a mérgezésekért.

Kommunikáció - A helyi Facebook-csoportban a kommentelők szerint a nyilvánosság segíthet rendezni a kialakult helyzetet. Úgy tudni, hogy lakossági tájékoztatót is tervezett az érintett cég, mégpedig július 26-ra, az azonban az önkormányzat tájékoztatása szerint előre nem látható okok miatt elmaradt végül. Szintén a helyi csoportokban van, aki tudni véli, hogy mi okozhatja a tömeges halpusztulást.

A Blikk megkereste a Mocsa külterületén üzemelő cég, az Éltex Kft. Nyugat-Magyarországi Hulladékfeldolgozó központ telephelyének vezetőjét is. Jurik Valentina szerint a hulladék feldolgozását a legszigorúbb szabályok szerint végzik el, betartva minden környezetvédelmi, természetvédelmi előírást. A lakókkal azért nem beszélt eddig a cég ügyvezetője, mert szabadságon van, de később nem zárkóznak el a lakossági fórum elől.

– Füstöt nem termel az üzem, csak párát, ami viszont nem szennyezheti sem a levegőt, sem a földre lecsapódva a talajt, nem is értjük, milyen füstről beszélnek a helyiek. Az igaz, hogy jelenleg nincs más ipari üzem a környéken, de ki merem jelenteni, mi nem szennyezzük a környezetet semmilyen formában, máshol kell keresni a mérgezés okát! Korábban itt egy alumínium kohó működött, még 10 évvel ezelőtt is, nem kizárt, az ottani termelés környezetre káros maradványai kerültek ki a természetbe a rossz hulladékkezelés miatt, de ehhez nekünk nincs közünk, mi is érdeklődve várjuk a vizsgálatok eredményét!

A mocsaiakat is az érdekli most a leginkább, hogy mit állapít meg a hatóság.