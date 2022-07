Néhány napja megváltozott falukép fogadja a településen áthaladókat: állványok borítják a központban található katolikus templomot. Egyesek szerint a templomsisakon munkálkodnak és bádogcserét hajtanak végre a szakemberek, mások szerint vakolatjavítás és homlokzatfestés vár Isten dadi házára. Ez utóbbi valószerűbbnek tűnik.

Ottjártunkkor megbizonyosodhattunk róla, hogy tiltó táblák jelzik: ez egy építési terület. A településre érkezők ráadásul további fejlesztéssel szembesülnek: megszünteti a MÁV a Tatabánya-Pápa vasútvonal dadi átjáróját.

Utunk Ambrózy Tamáshoz vezetett, aki 8 éve plébános a településen. Ő Hajós Tibor építőmérnökhöz irányított minket, aki a Dadi Katolikus Egyházközség tagja. Kérdéseinkre végül e-mailben kaptunk választ, amelyben a küldő beszámolt a tervezett felújításról, a kezdetekről és a várható befejezésről.

Forrás: Dallos István / 24 Óra

Korábban az Egyházi épített örökség védelme pályázaton nyertünk 14 millió 967 ezer forintot a délkeleti homlokzat felújítására. Az idén tavasszal a helyi Bokodi Complex Bau Kft. megkezdte a torony homlokzatának felújítását. A kivitelezést azonban nehezíti a fokozódó nemzetközi helyzet és az állandóan változó szabályozás. Mindezek ellenére reméljük, hogy Szent István napjára megszépül templomunk főhomlokzata

– fogalmazott bizakodva Hajós Tibor.

A barokk stílusú templomban korábban is történtek látványos, valamint laikusok számára kevésbé látványos munkák. Két évvel ezelőtt például felújították az orgonát, amelyet a Természeti, épített és kulturális értékek, „Vércse kincsei” megőrzése és bemutatása pályázaton meghirdetett csaknem 5 milliós forrásból fedeztek. A hívek támogatása pedig a csapadékvíz-elvezetés rendezése során hasznosult. 2019-ben, 14 millió 991 ezer 834 forintnyi pályázati támogatásból megújult a belső elektromos hálózat és a belső festés. A homlokzati ablakcseréhez az önkormányzat 2 millió forinttal, a kormány pedig több mint 3 és fél millióval járult hozzá.

Fellner lehet a tervező - Mint ismert, a kor neves építésze, Fellner Jakab, az esterházyak uradalmi épületeinek tervezője és kivitelezője is volt. Dadon ő tervezte a falu határában levő kőhidat, a sörházat, ami jelenleg a református általános iskola egyik épülete, a templom melletti plébániaházat, és talán az 1779-1783. között újjáépült templom is az ő terveit tükrözi. Az építkezéshez felhasználták a közelben levő Szent Kereszt nevű puszta régen leomlott, haszontalan köveit is. Az elkészült templomot Szent István király tiszteletére szentelték.

Az épületet 1912-ben kívül-belül felújították. A teljes tetőzetet cserélték. A belső térbe márvány mozaiklapok kerültek, a kórusra vezető kopott téglalépcsőt cementtel javították. A padokat újrafestették, lakkozták és alul bedeszkázták.

A múlt században, a 70-es és a 80-as években végzett felújításokkal azonban inkább rontottak a templom állagán. A néhány háborús repesznyomot viselő vakolatot javították és műanyag festékkel kezelték. A templomfedélen csere helyett a palafedést átforgatták és a belső felületet átfestették. Ekkor került ismeretlen helyre több festmény és a hátsó csillár is.