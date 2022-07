A főtéri hőmérő negyven fokot mutatott szerdán, mikor elindultunk a hőség után „nyomozni”. Szerencsére ott még nem tartunk, mint például az angol vasútállomáson, ahol meggyulladtak a sínpárok a nagy hőségben, de nem is kell hozzá különösebb képzelőerő: ahogy csak lehet, hűti magát a járókelő. Ezzel a gondolattal vettünk nyakunkba a megyeszékhely különböző pontjait, arra viszont nem is gondoltunk mit tapasztalatunk majd Dózsakertben, a fagyizó környékén.

Legnagyobb ellenségünk a meleg

– kezd mondandójába a pultban tüsténkedő kereskedő, aki látva csodálkozó tekintetünket azonnal hozzálátott a folytatáshoz. – Hőségben én sem jönnék fagyizni. Ki sem mozdulnék a lakásból. Illetve igen, de csakis vízpartra – teszi hozzá. Így aztán nem is meglepő, hogy fél óra alatt három vendéget szolgált ki, annak is nagyobb részét munkatársaink adták.

– Azok közé tartozunk, akik profitálnak a melegből – ezt már az egyik tatabányai műszaki áruház munkatársától tudtuk meg. A nevét nem adja, információt azonban igen. – Az ember azt hinné, hogy a vásárlók zöme már felkészült a nagy melegre és beszerezte a lakáshűtéshez szükséges berendezéseit, de minden egyes szezonban be kell látnunk, tévedtünk – nyilatkozza a fiatalember, aki az elmúlt hetek eladási statisztikáiból kiindulva von mérleget. Azt mondja, fogytán vannak a ventillátorkészletek. – Leginkább az asztalra tehető típusok fogynak, de a vízzel tölthető mobil klímák is szezonjukat élik – teszi hozzá.

Elkanyarodunk az újvárosi buszállomásra. Árnyat adó fák híján hűsölni csak néhol lehet, például a váró előtt. Mosolygós arcok jönnek szembe, okát hamarosan látjuk is. – Milyen kedves gesztus, köszönöm szépen! – kiált fel az egyik utas, majd felszáll az egyik budapesti járatra. A címzett Lincmayer I. volt, aki a Volánbusz jóvoltából fél literes ásványvízzel kedveskedett a járókelőknek. Ilyen és hasonló jelenetek tanúi lehetünk szombatig, a hőségriadó végéig. – Több száz palack vízzel készültünk, lehet választani buborékos és mentes víz közül. Mindenkinek jól esik egy kis hűsítő ebben a forróságban – mondja a kolléga, aki szerint sokan félreértik a kedves gesztust. Tapasztalata, hogy inkább odalép a vízzel egy-egy várakozó utashoz, mert sokan nem veszik el maguktól a folyadékot.

Klíma vagy besötétített szoba? - Megkérdeztük az utca emberét mire esküszik, milyen praktikái vannak a hőségben a lakás hűtésére. A hagyományos módszert sokan említették, hogy bezárják nappalra az ablakot és besötétítenek. Egyre népszerűbbek a klímák, pedig veszélyei is vannak. Például pillanatok alatt könnyű megfázni a lehűtött lakásban és a nem megfelelően tisztított berendezés is komoly gombás fertőzések melegágya lehet. Tény, hogy a leggyorsabb és leghatékonyabb módszer manapság.

A következő napokban várható nagy meleg miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben jelentette be, hogy várhatóan szombat éjfélig újra életbe lép hazánkban a harmadfokú hőségriasztás. Az országos tisztifőorvos a legmagasabb, azaz harmadfokú hőségriadót olyan esetekben rendeli el, amikor a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon meghaladja a 27 fokot. A 27 fok úgy jön majd ki, hogy a következő napokban az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, napközben pedig sok helyen meghaladja a csúcshőmérséklet a 35 fokot, a legmelegebb tájakon pedig akár 38-39 fok is lehet.