Annyira talán nem meglepő, hogy a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tihanyi állomása bemérte a Balaton Sound földrengető csapatását. Az viszont már kicsit érdekesebb, hogy a földmozgásokat, rezgéseket mérő jelzőműszerek Csókakőn és Egyházaskeszőn is bejeleztek a fesztivál idején. Előbbi állomás eredményeit a közösségi oldalon is megosztották a szakemberek.

A szeizmológus így hát munkatársak jogosan dúdolhatták Soerii & Poolek megaslágerét, miszerint valahol messze buli van, hiszen Csókakő a Móri-árok Vértes felőli oldalán, Egyházaskesző pedig a Veszprém-Vas-Győr megyehatárok közelében fekszik. A mérések szerint a két helyszín közti Bakonyban is érezhették a földigiliszták, milyen jó volt a parti.

Ahogy a Feol.hu is írta, a csókakői várnál is lehetett érezni a rezgéseket. Magunk is megnéztük, milyen hatása volt a sok együtt táncoló, bulizó embernek. Megnéztük, hogy június 30-án és július elsején mennyire lengtek ki a műszerek. Fontos tudni, hogy mivel a szeizmogramokon az idő úgynevezett UTC világidőben van megadva, a Magyarországon használt közép-európai idő +2 óra nyáron.

Június 30-án előbb a bosznia-hercegovinai öldrengés, majd a Sound miatt lengtek ki a műszerek

Forrás: seismology.hu

30-án eszerint este 8 és éjfél között volt a legnagyobb a buli. Lássuk, kik is voltak akkor a fellépők: Jonas Blue, Wellhello, Dimitri Vegas és Like Mike.

Elsején a vihar csillapította le a kedélyeket és a műszereket

Forrás: seismology.hu

Elsején este a vihar miatt több koncertet is le kellett mondani, így például Majkáét is. Előtte viszont Marsmello nagy bulit csapott.