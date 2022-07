A cégek által támogatott, így a gyerekek számára ingyenes nyári táborokról a Kemencés Pajtában adtak tájékoztatót a Kemence Egyesület és a Független Civilek Komáromért Egyesület, valamint a projektben résztvevő vállalatok képviselői. Schmelcz Gézáné, a Kemence Egyesület vezetője lapunknak arról beszélt, már többször volt mentor a társadalmi felelősségvállalás területén. Fontosnak tartja, hogy a nagy cégek és a civil szervezetek jól együtt tudjanak működni. A cégek kiállnak bizonyos ügyek mellett, míg a civil szervezetek ezek fontosságát közvetíteni tudják az emberek felé.

– Ilyen ügy a pályaválasztás is – fogalmazott. – Célunk, hogy a diákok jó irányba induljanak el, minél pontosabban tudjanak célokat felállítani önmaguknak az életútjuk során. Ehhez lényeges, hogy a leendő munkavállalók nem középiskolás korukban találkoznak először a helyi foglalkoztatókkal, hanem már azt megelőzően összehozzuk őket.

Foglalkozások - Minden turnusban a szerződött cég egy-egy interaktív foglalkozást tart. Ez a Kemence Egyesület székhelyén, vagy az adott partnervállalatnál valósul meg. Így a gyerekek hatékonyabban megismerik a vállalatok működését, a leendő munkaköri lehetőségeket. Különlegesen fontos a 11-13 éves korosztály számára, hogy megtudják, milyen irányban kell továbbtanulniuk céljaik elérése érdekében. A résztvevők megismerkednek életútjuk fontos szakaszaival, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi tervezéssel, cégek működési modelljeivel és számos fontos információval.

Délelőttönként és délutánonként is különböző cégek mutatkoznak be a hét folyamán. Első nap elméleti oktatást kapnak a gyerekek, pénteken pedig a táborzárón összefoglalják az elmúlt napokban megtanultakat. A fiatalokat középiskolás tanárok felügyelik majd, akik tanácsokat tudnak adni a diákoknak, melyik iskolába jelentkezzenek, hogy el tudják érni céljaikat. A tábortól a szervezők azt is remélik, hogy a későbbiekben minél több Komáromban felnőtt fiatal tér vissza tanulmányai elvégzése után a kisvárosba, ahol a város egyedülálló kedvezményrendszerrel segíti a fiatal családokat, valamint a jó munkalehetőség is adott.

A nyári táborban a résztvevők megismerkednek a Komthermál Kft., az Alumetal Group Kft., a Hartmann Hungary Kft., a B&O Kft., a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft., az Aurum Komárom Hotel cégeknél folyó munkával. A táborok heti turnusokban valósulnak meg, július 11-15., július 25-29. és augusztus 8–12. között. Az utolsó alkalomra még van pár szabad hely, így várják a jelentkezőket.