A last minute ajánlatokkal egyre kevesebben élnek. No nem azért, mintha nem lenne nagy szükség az árengedményekre, egészen más okai vannak. A világjárvány korlátozásainak feloldásával hirtelen megugrott az utazási kedv, amit a kedvelt európai turistaparadicsomok rendre igyekeznek kihasználni. Nem ritka, hogy az elmúlt két évben otthon maradt utasok most már tengerpartra vágynak és hajlandóak mélyebben is a zsebükbe nyúlni, ha a nyaralásról van szó.

– Tolerálták az áremelkedést az utasok – ezt mutatja az elmúlt hónap tapasztalata Adonyi Olga szerint. A Tata Tourist tulajdonosa szerint az elmúlt pandémiás időszak nem múlt el nyomtalanul: aki repülni szeretne, az repülni fog. Lapunk kíváncsi volt a kedvelt úticélokra is, ami az említett utazási irodánál a török riviéra, azután Görögország, de az arab kultúra (Egyiptom) népszerűsége továbbra is töretlen.

– Csomagajánlataink tartalmazzák a repülés árát, a transzfert és a szállodát is. Általában egy hétre, tíz napra foglalnak az utasok. Ennek ára legalább 300 ezer forint – nyilatkozta a 30 éves idegenforgalmi múlttal rendelkező szakember. Hozzátette azt is, hogy júniusban kétszer annyi utassal számolt, mint az azt megelőző időszakban. Többségében külföldre vágynak a megyei utasok, ellentétben az országos tendenciával.

A külföldi utak népszerűen mostanában is

Sokan interneten keresztül foglalnak maguknak külföldi utakat. Tény, hogy kedvező áron lehet eljutni gyönyörű országokba, de az utazási irodáknál biztosan nincs ráfizetés. Többségük garanciát vállal az úttal kapcsolatos változásokért, köthető útlemondási biztosítás is és például a pandémia idején megtérítették az előre befizetett utak árát.

– Azt tapasztalom, az emberek bizonytalanok és félnek attól, mit hoz a jövő. Éppen ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy utazási iroda biztonságot jelent a bizonytalanban – mondta Adonyi Olga, aki szerint 90 százalékos kihasználtsággal szállnak fel az irodával leszerződött járatok, és a hotelek tekintetében sincs változás. Ha akad egy-két szabad hely, az csak a szerencsén múlik.

Megkérdeztük olvasóinkat, megnőtt-e- az utazási kedvük

Horváth Gyula: – Németországban dolgozom, úgyhogy még akkor is utazom, amikor nem. Viccet félretéve, a párommal együtt nagyon szeretünk utazni. Belőttük közös térképünkön a Kanári-szigeteket, mondhatni, a nyárba utazunk. Útra kelünk, amikor itthon már hűvösebb van és ősziesre fordul az időjárás. A nyelvismeret nem akadály, úgyhogy inkább saját magunk szervezzük meg az utakat.

Bárczi Boglárka: – Rendszeres utazó vagyok. Szeretek idegen kultúrát megismerni és a gasztronómiai kalandozásokat sem vetem meg. Nem vagyok szállodában ülős, de nem is túrabakancsos. Valahol a kettő között. Tavaly Dubai volt a program, a bakancslistás hely azonban Amerika, azon belül pedig New York. Remélem, hamarosan összejön és csomagolhatom a bőröndöt.

Filep Mihály: – Néha muszáj kiszakadni a munka világából és erre kiváló alkalom elutazni valahova. A megszokottól eltérő környezet számomra igazi lelki feltöltődés. Az aktív turisták táborát erősítem. Az idén is elutazom, egy hétre belföldre. A programról annyit elárulok, hogy túrázni biztosan fogok. A természetben igazán kipihenheti az ember a fáradalmakat.