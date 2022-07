A Múzeumok Éjszakája hagyományos program Héregen. Mégis minden évben valami újdonsággal is várják a szervezők a családokat, látogatókat. Az idén ilyen volt például a programindító, a djembedobszó gyülekezőre hívója. A tarjáni djembetáborból érkező csoport hívta fel ugyanis a figyelmet a változatos programokra.

A Pásztorháznál induló eseménysor aztán később már több helyszínen folytatódott. Juhász Zoltán történész helytörténeti sétára invitálta az érdeklődőket. Ellátogattak a református és a katolikus templomhoz, valamint a tájházhoz is. Zene és vendéglátás várta a kis csoportot mindenütt, és a séta alatt is sok érdekességet megtudhattak a festői szépségű Héregről. A tavalyi tűzeset utáni összefogásnak köszönhetően már a Pásztorházban is tudtak programokat szervezni.