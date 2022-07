A közelmúltban megszervezte a nagy sikerű rétesnapot, a hétvégén pedig palacsintával töltött réteseket szelt fel a konyhában, és azokat kínálta az érkező vásárlóinak. Első hallomásra érdekesnek tűnhet a recept, hiszen a két édesség önmagában is megállja a helyét. Azonban a túrós palacsintával töltött nutellás rétest sokan kipróbálták, és nemigen csalódtak benne. Természetesen a gasztrosokk garantált volt. Azonban annak is akadt némi harapnivaló, aki külön-külön szerette volna enni a rétest és a palacsintát. A legtöbben a palacsintánál is a hagyományost választották, és a lekvárosra voksoltak.