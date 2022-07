A pollenszórás közepén járunk, augusztusban várható a csúcs. Most főként a pázsitfűfélék találhatóak magas koncentrációban a levegőben – árulta el lapunknak az allergológus. Dr. Viczián Magdolna, a tatabányai Szent Borbála Kórház tüdőgyógyásza szerint jórészt a gabonafélék és a dísznövények tartoznak ebbe a csoportba, de allergiát kiváltóak lehetnek ilyen időtájt a balkonládában nevelt virágok is. Például a csüngő amaránt, vagy közismertebb nevén a disznóparéj családjába tartozó bíborszínű növény is, ezenkívül pedig a kültéri allergének, a penészgombák ideje is eljött.

Dr. Viczián Magdolna több éves szakmai tapasztalata szerint a legnagyobb allergiát okozó növény a parlagfű, nemcsak hazánkban, hanem megyénkben is. A parlagfű a világháború idején vált őshonossá az országban, az amerikai gabonaszállítmányokkal együtt érkezett a tengerentúlról. Mivel nincs természetes ellensége, még inkább fontos irtani a növényt.

– A növénymagasság az irtás miatt fontos, ugyanis minél alacsonyabb és minél közelebb van a földhöz, annál hajlamosabbak vagyunk levágni, mintsem tövestől kihúzni a földből. Pedig utóbbi módszerrel biztosan megkönnyíthetnénk a szezont. A vágáskor fennáll a veszélye annak, hogy oldalhajtást ereszt a növény és tovább burjánzik az allergiát kiváltó gyom – árulta el az allergológus. Hozzátette azt is, a parlagfű pollenjei nagyon könnyűek, ezért akár 70 kilométerre is elviheti a szél a több ezer pollent.

Ára van a parlagon hagyott parlagfűnek - A parlagfűvel fertőzött területeket a kormányhivatal, azon belül a földhivatal munkatársai végzik. A szakemberek alapvetően két csoportba sorolják a növényvédelmi bírságot. Belterületen 50 négyzetméter alatt 15 ezer forintos bírság szabható ki. Annál nagyobb, de 200 négyzetméternél kisebb területen legfeljebb 50 ezer forintig terjedhet a büntetés. A következő kategória a 200-nál nagyobb, de 1000 négyzetméternél kisebb terület. Egy családi háznál nagy átlagban ekkora a kert, ennek “értéke” 100 ezer forint is lehet. A következő lépcsőfok az egy hektár, alatta legfeljebb 750 ezer, felette akár 5 milliós lehet a bírság. Külterületen szintén 15 ezertől 5 millióig terjedhet a büntetési tétel.

A szakember felhívta a figyelmet arra is, miért tűrik az allergiások évről évre nehezebben a szezont. Holott minden évben hasonló időszakban kezdődik és ér véget a tüsszögés, a szemviszketés, valamint az orrfolyás: márciustól őszig ezek az általános tünetek. Az idén az átlagosnál többen és súlyosabb tünetekkel is jelentkeznek.

– Egyre több a vihar. A légköri mozgások szétrobbantják a pollenszemeket és mikroszkopikus méretű változatait viszi tovább a szél. Kis méretük miatt egészen mélyre is juthatnak, tehát nemcsak a légutakban tapadnak meg, hanem egyenesen a tüdőbe kerülnek – fűzte hozzá dr. Viczián Magolna, aki szerint hatékony terápia kialakítása és a gyógyszerek beállítása mellett életmódbeli változásokkal is javítható az allergiások élete.