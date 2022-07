A városba rendkívül egyszerű vonattal eljutni, az út éppen tűrhető hosszúságú. Az állomás közvetlen környezetét elhagyva Salzburg meglehetősen élhető városnak kezdett tűnni, ahol mindenki szívesen biciklizik, nincs elviselhetetlen dugó az autók miatt, ráadásul a tisztaság is irigylendő.

Először a Mirabell-kertet jártuk be, ahol a turistákon kívül rengeteg kertész is dolgozott, így hamar kiderült, a csodás növényvilágot nem a szél hordta össze, hanem komoly munka rejlik mögötte. Ezt követően szívtunk egy kis magaslati levegőt. A Mönchsberg tetejére a hegy gyomrában kialakított lifttel lehet feljutni, ahol páratlan panoráma nyílik a városra. Egyetlen helyről szebb csak itt a kilátás, a Hohensalzburg erődből, ahová gyalog is fel lehet menni, de a kényelmet kedvelőknek javasolt inkább a felvonót választani, ami Salzburg-kártyával ingyenes.