A kislány már el is kezdte a kezeléseket, heti négy alkalommal kell Budapestre járniuk. A háromórás kezelések rendkívül kimerítőek számára, de Anett portálunknak mégis lelkesen beszélt arról, mennyire szeret járni a terápiára. Bár a javuláshoz évek munkája is szükséges lehet, a kislány jól bírja a terhelést. Anett a szüleivel, Adamek Tündével és Móricz Lászlóval a tó körül is tettek egy-két kört. A mindössze négyórás esemény alatt majdnem 300 ezer forint gyűlt össze.

Licitet is indítottak - Anett kezelését segítő licites csoport is működik a Facebookon. Az elmúlt hétvégétől újabb értékes tárgyra lehet licitálni. Ezúttal egy bokszkesztyűt ajánlottak fel, amelyet több korábbi kiváló ökölvívó is aláírt: Gedó György, Kovács Kokó István, Miló Viktória, Szikora István, Hidvégi György, Bacskai Balázs, Gábris Bulcsú és Növényi Norbert birkózó. Mindemellett a Magyar Ökölvívó Szakszövetség meghívta Anettet és szüleit, hogy vegyenek részt díszvendégként valamelyik hazai ökölvívó gálán.