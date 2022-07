A település plébánosától megtudtuk, hogy tavaly a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től mintegy 15 millió forintnyi pályázati forrást kaptak a torony felújítására, illetve a padok fűtésének korszerűsítésére. Ezen kívül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye támogatásából, illetve a hívek és jószándékú magánemberek önzetlen felajánlásából végezhették el a szükséges munkálatokat. Rajk János elmondta azt is, hogy eredetileg csak a bádoglemez cseréjét tervezték, de a felújítás közben kiderült, hogy a faszerkezetet és a párkányzatot is meg kell erősíteni.

Únyi felújítás - Rajk János elmondta, hogy megvalósult az únyi Szent Mihály templom felújítása is, ahol szintén ő a plébános. Az országos templomfelújítási program keretében mintegy 10,1 millió forintnyi kormányzati támogatásból, a közösség tagjainak és magánemberek adományaiból kiépült a csapadékvíz-elvezető rendszer. Az Eichardt és Társa Kft. szakemberei megszüntették a falak vizesedését, a felületeket újravakolták és lefestették. Emellett korszerűsítették a padok fűtési rendszerét.

Örömét fejezte ki, hogy a kivitelezést végző Bux Bau Kft. felajánlásának köszönhetően a torony tetején lévő gömböt és a keresztet is sikerült felújítani, melyek új aranyozott rétegeket kaptak. Továbbá a cég jóvoltából új villámvédelemmel is ellátták a templomot. A csolnoki plébános azt is elmondta, hogy tavaly, az egyházközség alapításának háromszázadik évfordulója kapcsán merült fel benne ötletként, hogy érdemes lenne óraszerkezetekkel ellátni a tornyot. Minderre az egyházmegye támogatásából nyílt lehetőségük, a megvalósítás pedig szintén most valósulhatott meg. Örömét fejezte ki, hogy a kivitelező cégnek köszönhetően az állványzat a februári felújítása óta ilyen sokáig itt maradhatott, hiszen így az óralapok is a helyükre kerülhettek.