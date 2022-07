Az átadóünnepségen Murczin Kálmán polgármester köszöntötte a jelenlévőket – köztük Erős Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét és dr. Szigeti Judit háziorvost –, majd összefoglalta a projektet. Elmondta, hogy az új orvosi rendelő építésével évtizedes problémát sikerült orvosolniuk, hiszen a korábbi épület akadálymentesítése technikailag bonyolult lett volna és nagy összeget emésztett volna fel.

Így végül az új rendelő kivitelezése mellett döntöttek, mely a községháza udvarán, egy régi épületrész helyén készült el. Azért döntöttek ezen helyszín mellett, mert így a lakosok minden közszolgáltatást a faluközpontban érhetnek el.

Új, Epöllel közös orvosi rendelője lett a településnek (Forrás: W. P. / 24 Óra)

A polgármester ismertette, hogy már korábban is volt egy nyertes pályázatuk, melyet azonban visszamondtak, majd az újra beadott pályázaton, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 58,3 millió forintot nyertek el a projektre.

Megjegyezte, hogy a 120 négyzetméteres rendelő megépítése, többek között az építőipari anyagok árának jelentős drágulása miatt, nagy erőfeszítést jelentett és a vállalkozó, illetve az önkormányzat részéről is sok áldozatot követelt. A jól felszerelt, korszerű épületben a különálló védőnői és orvosi szoba, vizsgáló, közös előtér, két váróterem, akadálymentesített vécé, vizesblokk és babakocsi tároló is helyet kapott. A helyiségek falaira a Máriahalmi Alkotó Civilek tagjai és Murczin Szilvia alpolgármester készítette a dekorációt.

Korszerű körülmények között folytatódhat az ellátás (Forrás: W. P. / 24 Óra)

Erős Gábor kiemelte: a magyar kormány évekkel ezelőtt elindította a Magyar Falu Programot és a Terület- és Településfejlesztési Programot: mindkettő célja, hogy a vidék a lehető leggyorsabb ütemben felzárkózhasson. Bár nehéz gazdasági helyzet elé nézünk, továbbra is azon fogak dolgozni, hogy újabb fejlesztések valósulhassanak meg. Az ünnepség végén Erős Gábor, dr. Szigeti Judit és Murczin Kálmán átvágta a szalagot.

Falubuszt is átadtak - Máriahalom a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki tevékenységekhez kapcsolódóan pályázott egy kisbuszra. Pozitív döntés született, a 15 millió forintos támogatási összegből meg is vásárolták a modern, kilenc férőhelyes járművet. A polgármester tájékoztatása szerint több szempontból is nagy hasznát fogják venni, például a máriahalmi óvodásokat el lehet vinni vele uszodába, kirándulások, egyéb programok alkalmával is igénybe vehető. Fontos továbbá, hogy a kisbusz arra az esetre is rendelkezésre állhat, ha a helyieket kórházba kell szállítani.