Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője szerint a három helyi projekttel régi adósságot sikerült törleszteni és úgy gondolja, hogy újjászületett a Strázsa-hegy és környéke. Hangsúlyozta, hogy sok szó esik manapság a klímaválságról, annak hatásairól, lehetséges következményeiről és az emberi felelősségről, melyek ellen mi, emberek tehetünk a legtöbbet.

Erős Gábor, Steindl Balázs, valamint dr. Rácz András, a projektzáró rendezvényen

Steindl Balázs, Esztergom alpolgármestere úgy fogalmazott: az önkormányzat korábban együttműködési megállapodást kötött a DINPI-vel, melynek értelmében rendkívüli osztályfőnöki, vagy egyéb foglalkozások keretében járhatják be a diákok a környezetet. Azt tapasztalta, hogy a járványhelyzet alatt jelentősen nőtt a turisták száma a Strázsa-hegyen és bízik benne, hogy továbbra is népszerű marad a kirándulóhely.

Erős Gábor, dr. Rácz András, Steindl Balázs, Füri András és Reinitz Gábor a Strázsa-hegyi kilátóban

A beszédek után a meghívott vendégeket terepjárókkal szállították fel a kilátóhoz, melyet Füzi András, Erős Gábor, dr. Rácz András, Steindl Balázs és Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója is megtekintett.

Kármentesítettek és eszközöket is beszereztek - A rendezvényen Czinege Anett, a DINPI pályázatkezelési osztályvezetője mutatta be a projektek eredményeit. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében 591 millió forintból kármentesítették a korábbi lőteret. Az egykori harckocsi úsztatónak használt tavak iszapját is kitermelték a toxikus nehézfém szennyezettség miatt, továbbá az egykori üzemanyagtárolónál is sikeresen beavatkoztak. Szintén KEHOP-pályázat keretében 122 millió forintból szereztek be új eszközöket, gépeket. Ezeken túl két LIFE pályázat segítségével megújult a Strázsa-hegyi tanösvény: padokat telepítettek, lépcsők épültek, emellett a kijelölt útvonal betartását és élőhely védelmét szolgáló korlátokat is kihelyeztek.