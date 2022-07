– Itt kell balra fordulni – mondja Zsófi néni, a kedves szomszéd, miközben türelmetlenül szorongatja markában a kosarak füleit. A szépkorú minden évben eljön ide, ha teheti, a környei barackosban szedi meg magát. Elkísértük őt Tatabányáról, útközben elárulja nekünk nagy tervét is. Az érett barackszemekből és a földre pottyant gyümölcsökből finom lekvárt főz, a roppanósabb fajtából pedig kiváló befőttet készít. Lehullt a lepel a nagy titokról is, ami íratlan szabály gyümölcsszüret közben: még melegében meg kell kóstolni az édes termést. Ezzel nem ő van így egyedül, a gönci kajszit nagyon sokan szeretik.

Három hektáron több mint 1500 fáról lehet szüretelni, persze nem mind kajszi. Van köztük meggy és cseresznye is. A piros gyümölcsöket kedvelők már csak a következő szezonban tudnak szüretelni, de mire a cikk megjelenik, vélhetően a barackfák is hasonló sorsra jutottak. Hozzáértők úgy fogalmaznak, leérett a gyümölcs. A laikusok csak azt veszik észre, bezárt a környei barackos.

A kajszi szezonja július elejével indul, így nem csoda, hogy ottjártunkkor alig lehetett parkolót találni. Egyáltalán nem túlzás: rengetegen voltak.

– Huszonöt évvel ezelőtt nyitottunk – kezd történetébe Venter Mihály, a családi vállalkozás képviselője.

Alig van időnk néhány szót váltani, csak sorakoznak a mérlegelésre váró, gyümölccsel teli kosarak. Azért röviden elmondja azt is, hogy hosszú évek óta visszatérnek vásárlóik, akik nagyon elégedettek a finom, édes gönci barackkal, ami Mihályéknál terem.

Zsófi néni kétszer fordult, mire sikerült mindent lemérni

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

– Tavaly nagyon szép volt a termés, ám a fagy miatt kevés fán termett gyümölcs. Az idei hozam már nagyon bőséges lett, ellenben a nagy szárazság miatt aprószemű maradt – összegzi az őstermelő, aki szerint ebből is látszik, mennyire nehezen előállítható és időjárásfüggő a barack. – A szezonja 10-12 napon át tart. Utána ahogy érik, úgy fogy is. Hála istennek – jön a kiegészítés, amit a kajszi szervezetre gyakorolt hatása követ. A szél már viszi a hangot és kicsit messzebbről hallani mindent, de valami olyasmit kiálthat a házigazda, hogy jó az emésztésre és a keringésre is. Hiába, nem maradhat segítség nélkül a kassza...

– Ez, kérem éppen 21 kilogramm lett – mutat az eladó a mérlegre. Csak ámulunk és bámulunk azon, milyen gyorsan eltelik két óra hossza, ha dolog van. Mert Venter Mihályék barackosában el lehet időzni. A kajszibarackok Mekkájában. Zsófi néninek sikerült. Csak a záróra jelezte, ideje végre menni.