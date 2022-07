A szervezők semmit sem bíztak a véletlenre: különleges koncertekkel készültek a sütemények mellé, hogy a gyomor mellett a fül is megteljen a hétvégi napon. Joggal lehetett érezni, hogy inkább a fellépők sora, mintsem az édességek repítették a régi időkbe a közönséget.

Többek között Fresh Andi is mikrofon elé állt, azonban először a süteményvásár előtt kaptuk őt lencsevégre. A kilencvenes évek zenei trónjáról ledönthetetlen énekes válogathatott cukormentes szeletek között is, persze sós és édes falatok is sorakoztak a tálcákon. Maradva a zenei korszakban: a ShyGys-os fiúk több mint húsz év után újra színpadra léptek. Noha megfogyatkozott létszámmal és hangszálakkal tették, de fellépésük nyomokban tartalmazta a "szégyenlős fiúk" egykori koreográfiáját. Talán nem túlzás, a Hip Hop Boyz okozta a legnagyobb meglepetést. Jóvoltukból és hétvége lévén a hegyekbe mehetett a közönség – miként szól a népszerű szám –, de az egyik énekes sárga pulcsija a közönség soraiban kötött ki.

A napot egyébként 329 ezer 855 forintos bevétellel zárták a szervezők. Úgy is, hogy licitálni lehetett egy mangós csokoládétortára, amely 50 ezer forintért kelt el. Mindent egybevetve a Retro süti nap hozta az elvárt számokat.