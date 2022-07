Ám sörfesztivál lévén ne csak a gasztronómiai kalandokról essék szó, hanem a sörről is! Dávid János több csapolttal készült: meggyessel és áfonyással az ízesített márka kedvelőinek, de kapható volt nála vörös sör, Döbrögi Fekete és Ludas Matyi világos söre is. A nyár egyik nagy slágere, a mangósör is szépen fogyott a fesztivál alatt. Vasárnap délelőtt német nyelvű szentmisét tartottak a római katolikus templomban, majd koszorúztak a Kitelepítési Emlékműnél.

A délelőtt a sport jegyében telt - A szombati horgászversenyre az idén 49-en neveztek. Az indulók összesen több mint 60 kilogramm halat fogtak. Horváth Béla horgára akadt a legnagyobb kopoltyús, egy 9,94 kilogrammos amúr. Béláé lett a vándorserleg is. A második helyet Hetzl Gábor szerezte meg, akit Király Attila követett. Hagyományos programként megszervezték a 32. Auerhammer János Ifjúsági Labdarúgó Kupát is: első lett Kecskéd. A gólkirály Patyi Ádám Márk. A házigazda csapat játékosa hat gólt szerzett a mérkőzésen.