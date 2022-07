Több éve érlelődik már a faluban egy nyári tábor létrehozásának gondolata, hogy a kömlődi szülőknek ne keljen a környező települések táboraiba beíratni gyermeküket. A felvetést követő döntés 2020-ban vált biztossá: az önkormányzat támogatásával elindult a foglalkozások sora.

Már a debütáláskor is nagy volt az érdeklődés, az idén pedig még több gyermek jelentkezett a művelődési központban zajló programokra. A tábor nagy sikerrel zajlott, olyannyira, hogy az idén már többeket el kellett utasítani a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Alig húztuk be a kéziféket a Komáromi úti intézmény előtt, már a parkolóba is kiszűrődött a gyermekzsivaj. Átlépve az intézmény ajtaját már a hang forrása is körvonalazódott: tinidiszkóvá alakult a nagyterem. Színes villódzó gömbök masíroztak arcról arcra. Észrevettük Marencsák Andrea táborvezetőt, aki készséggel állt kérdéseink elébe. Sőt, egy-két csoportkép erejéig szívesen összeterelte a lurkókat és nagyobbacska társaikat. Villant a vaku tánc közben, az előtérben, a tábort hirdető nagyméretű alkotás előtt, játék közben és az udvaron parkoló traktoron is.

Nagy sikerrel zajlott a lurkók csütörtöki napja. Elmondásuk szerint leginkább a traktoros utazást élvezték

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

Ottjártunkkor ugyan parkolt a jármű, előtte azonban a gyerekek bejárták vele a falu összes utcáját. Bogáth István polgármester vállalta el a vezető szerepét, jóvoltából a szemfülesebb apróságok helyismerete gyarapodhatott. Talán nem túlzás azt mondani, nem volt gyermek, aki a több mint két órás program alatt ne tudott volna meg egyet s mást Kömlőd történetéről. Ilyen és hasonló elfoglaltságok mentén telt a gyermekek csütörtöki napja.

Játszótéren is voltak, ott a hinta volt a nyerő

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

A tábor 31 résztvevőjét hétfő óta színes programok várták. Az első nap készültek a névjegytáblák, ezenkívül volt néptáncbemutató, kedden pedig méhészkedtek a gyermekek. Ellátogattak a szomszédos településre, Dadra, ahol vajas-mézes kenyérrel és házi szörppel fogadták a tábor résztvevőit és ahol a szakma minden csínját-bínját megismerték a gyerekek. A délután is tartogatott meglepetést a kömlődieknek, bábelőadáson vettek részt.

Szerdán a strandolásé volt a főszerep, a tatai Fényes fürdőben hűsölhettek a gyerekek, ahol a móka és a kacagás kéz a kézben járt. Az étkezést illetően sajátos megoldás született: sütöttek kézműves hamburgert, készítettek bolognai spagettit, de bográcsban is főztek például paprikáskrumplit. A kömlődieknek nem lehetett okuk a panaszra: a táborzáró nem érhetett véget sorverseny nélkül.