A Pro Dotis Egyesület és a Peron Tehetségközpont szervezésében megvalósuló eseményen Rigó Balázs alpolgármester, a rendezvény programvezetője elárulta: ezen alapötlet hatására állt össze idén egy összművészeti rendezvény.

– Interaktív programot szerettünk volna megvalósítani. A műsort adók mind bevonták előadásaikba a nézőket, emellett szerettünk volna fiatal, pályakezdő zenészeket is felvonultatni. Így érkezett a Talentum iskola és a Peron is, és örömmel mutatták meg a közönségnek a legújabb produkciókat – mondta Rigó Balázs, majd hozzátette: – Maradandót is szerettünk volna alkotni: az érkezőket szeretettel vártuk a sziklafestésre is, ahol öl nagyságú fehér kőzetekre festhettek természeti témájú borítást. Ezt a kiállított helyen hagyjuk, majd a környezet védelme érdekében természetes anyagokkal vonjuk be – mesélte a programvezető.