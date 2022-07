Ottjártunkkor éppen a bemutatóra készültek a fiatalok. Gulyás Gabriella pedagógus ráhangolódásként a filmezésről beszélt, miközben Guzmicsné Miklós Márta múzeumpedagógus tájékoztatott a tábor előzményeiről.

- Az elmúlt két évben a járvány miatt nem szervezett tábort a múzeum. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy kevesebben is látogatják az intézményt. Kerestük az újabb lehetőségeket, miként lehetne megszólítani a fiatalokat. Fontos volt, hogy a gyerekek szemével láttassuk a múzeumot.

A 9 és 13 éves ifjak több tatabányai iskolából érkeztek. A tábor szervezői pedig a jelentkezések után alkalmazkodtak az igényekhez, s mivel több fiatal jelentkezett, ezért az elméleti előkészítés időtartamát csökkentették, és olyan programokat találtak ki, amelyek közelebb állnak ehhez a korosztályhoz: játékokat, közösségi programokat. Emellett készült három reklámfilm.

- Megmutattuk a központi és a skanzenben lévő kiállítóteret, majd elindult az ötletelés, hogy kinek, mi tetszik, s az legyen hangsúlyos a kisfilmben. Három 1,5-3 perces film készült, amelyek később felkerülnek a múzeum internetes felületeire. Szeretnénk, ha eljutnának a fiatalokhoz.

Gulyás Gabriella hozzátette: azt gondolták, nehezebben csiszolódnak össze a gyerekek. A folyamat elindulásakor azonban egyértelművé vált: az alkotás kortalan.

- A gyerekek néhány felnőttet is megszégyenítően komoly és fegyelmezett munkát végeztek. Leforgatták a kis reklámfilmeket, ás kiválóan összedolgoztak. Tulajdonképpen ez egy kölcsönös tanulási folyamat volt: mi tanultunk tőlük arról, hogy látják a mai világot és a múzeum a segítségüket kérte a korosztályuk megszólításában. Nagyon élvezték a backstage túrákat, amikor bevitték őket a kulisszák mögé. Megtapasztalhatták, miként dolgozik egy restaurátor, és láthatták a raktárat, a több ezer éves tárgyakat, eszközöket.

Majd következtek a kisfilmek, amelyeket pénteken délután a szülőknek az bemutattak. Három különböző stílusú alkotás született. A Vessz el Te is a Tatabányai Múzeumban! mellett figyelemre méltó alkotás lett az Időtlen élmények – vár a skanzen!, valamint a Fedezd fel Te is Tatabánya értékeit. A kisfilmek felkerülnek majd a múzeum webes felületeire is.