A térség egyik legnépszerűbb, egyben legkülönlegesebb látványossága a Sátorkőpusztai-kristálybarlang, nem véletlen, hogy a meghirdetett látogatónapok néhány hét alatt betelnek. A közösségi médiának köszönhetően gyorsan terjed a híre az alkalmaknak, de maguk a résztvevők is előszeretettel posztolják élményeiket, amellyel újabb érdeklődőket vonzanak.

Lieber Tamás elmondta, hogy a lehetőségeik végesek, hiszen a barlang adottságai miatt korlátozott a vezethető létszám, a havi egy alkalomnál több látogatónap pedig nem fér bele az egyesület tagjainak az idejébe. Így viszont a feltárásokra is marad kapacitásuk. A barlangászok évek óta foglalkoznak az évtizedekkel ezelőtt mélyben tárolt törmelék, üledék felszínre hozatalával. A csapat jelenleg harminc méteres mélységben, a barlang nagytermében dolgozik, a forrás feletti régi bontási depó méretének csökkentése a céljuk.

A járófelület szintjéből mintegy másfél méterre kiemelkedő törmelékhalmot első lépésben a járószintig bontjuk le, megnyitva, átjárhatóvá téve a teret a két teremrész között. A munka negyedén már túl vagyunk, ha ilyen tempóban tudunk haladni, októberre végezhetünk vele. Kisebb-nagyobb meglepetés sokszor adódik, régi eszközök maradványai, 1970-80-as évekből származó pénzérmék, de szép képződmények is előkerülnek olykor

– árulta el Lieber Tamás.

A BEBTE elnöke megjegyezte: sosem mondhatnak olyat, hogy nincs több feltételezhető járat, ugyanis ebben a kis barlangban is óriási a potenciál, a régi depók kitakarítása is még évekig adhat feladatot számukra.

Előre itt sem tudhatjuk, hogy azok kipucolásával milyen újabb lehetőségek adódnak. Ezért nagyon izgalmas a feladat. Előre sok mindent el lehet tervezni, de ezeket az elképzeléseket rendre felülírják a menet közben tapasztaltak

– tette hozzá.

A szervezet számos környezetvédelmi tevékenységet is végez, az égiszük alatt működő Szemétirtók csoport például a cigarettacsikkek összeszedésével és egyéb hulladékgyűjtő, valamint környezettudatosságot népszerűsítő akcióival vált ismertté. Az önkéntesek az idei évre nem terveznek nagyobb volumenű szemétszedéseket, de egyénileg akarva, akaratlanul szinte folyamatosan végzik ezt a fajta tevékenységet.

Sajnos a tisztaság ma Magyarországon, hacsak nem kap állandó felügyeletet az adott helyszín, nem szerelnek fel fizikai akadályokat, vagy nem kamerázzák be, nem tartható fenn sokáig. Persze az évtizedes hulladékmennyiség újratermelődése némi időbe telik, de a tapasztalataink ezen a téren elég kiábrándítóak

– mondta.

Nemrégiben több országos portál is beszámolt arról, hogy példás összefogás keretében megtisztult a budapesti Szilas-patak egy része. Az elmúlt években a Szemétirtóknak is volt egy hasonló akciója, a dorogi csapat a helyi önkéntesekkel és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal közösen a Kenyérmezői-patak egy szakaszát tette rendbe. Lieber Tamás szerint akár nálunk is lehetne a Szilas-patakéhoz hasonló megmozdulás, de ahhoz komoly, önkormányzatok közötti, valamint lakossági összefogás kellene.

Térségünkben sok úgynevezett kisvízfolyás található, amelyek tulajdonképpen illegális lerakóhelyek. A Kenyérmezői-patak emellett gyakran szennyvizet is szállít. De a térségi kiserdők is bővelkednek oda „rejtett” hulladékokban. Ezek tartós rendbetétele meghaladja a mi lehetőségeinket, erőforrásainkat – jelentette ki.

A BEBTE tagjai idén kerek évfordulót ünnepelnek, hiszen hivatalosan 30 éve alakult meg a szervezet. Ezen alkalomból október 18-án egy konferenciát is szerveznek Dorogon, ahol részben a dorogi barlangkutatás történetét szeretnék az érdeklődő, elsősorban nem szakmai közönség számára felvillantani. Továbbá külön ki szeretnék emelni a barlang feltárásának elmúlt öt évét, a tulajdonképpeni nagyszabású „rehabilitáció” kezdetétől napjainkig tartó időszakát. Terveznek továbbá egy gerecsei feltáró-kutató projektet is, a februári olaszországi vulkántúrájukról készült egy fotókiállítás, amit a kapcsolódó előadással együtt többfelé bemutatnak a környéken.

A Szemétirtók is ténykedik természetesen, de az akciókat többnyire ad hoc szervezzük, amiről azok, akik követnek bennünket időben értesülnek

– mondta.

Egyre népszerűbbek a csikktartók - A Szemétirtók tavaszi, dorogi KÖZÖD Egyesülettel közös tematikus műanyagnapja ismét sikeres volt, velük most egy őszi, elektronikai hulladékgyűjtésre fókuszálnak. A tavalyi akciójukkal röpke négy óra alatt 18 tonna elektromos készüléket, zömmel tévéket, monitorokat szedtek össze. A csikkek elleni harcot is folytatják és küzdenek azért, hogy e parányi hulladék ne a közterületen gyűljön össze. Immár mintegy harminc helyszínen hozzájuthatunk a zsebre tehető csikkgyűjtőkhöz: legutóbb egy vőfély kereste meg őket azzal, hogy néhány darabot esküvőkre szeretni vinni, mert zavarja, hogy a násznép szétdobálja a cigarettavégeket. Lieber Tamás hozzátette, hogy a lakossági környezetvédelem gyermekcipőben jár még náluk, ennek egyik bizonyítéka a mindent ellepő csikktenger. Úgy véli, hogy ez a probléma valahogy még nem lépte át az átlagember ingerküszöbét.