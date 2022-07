Hétfőn elméleti oktatással kezdődött a tábor, ahol a gyerekek az életszakaszaikat vázolták fel. Ezt követően pénzügyi tervet készítettek, hogyan változik majd a jövedelmük az életük során.

– Kiderült, mindenki szeretne családot, sok gyereket, de onnantól kezdve sokkal nagyobb kiadásokkal számoltak – idézte fel Schmelcz Gézáné. – Érdekes volt látni, hogyan gondolkoznak a világról a tizenévesek, szerintük például a gyerekek ruházkodása kerül a legtöbbe. Emellett úgy vélték, ha párkapcsolatban élnek, akkor a párjukat minden héten meg kell lepni valamivel, ami szintén sokba kerül. Mi is rájöttünk, egy gyerek mennyire másképp látja a dolgokat, mint mi.

A Hartmann Kft.-ben is jártak (Forrás: Schmelz Géza)

Később a város egyetlen négycsillagos szállodájában, az Aurumban jártak, ahol Horváth Zsolt tulajdonos megmutatta nekik, mi minden kell egy szálloda működtetéséhez. Megnéztek egy szobát is, valamint megismerkedtek a jogdíj fogalmával. Elcsodálkoztak, mennyi különleges kávé készül a hotelben, a tulajdonos pedig egy alkoholmentes koktéllal is megvendégelte a fiatalokat.

Felméréssel a későbbi sikerért - A gyerekek egy kompetenciamérésen is részt vettek. A PractiWork mérés abban segít, hogy a diákok a tábor keretein belül a pillanatnyi képességeikről ugyancsak információt kapjanak. Így nem csak az alapján dönthetnek majd a jövőben, hogy mit találtak érdekesnek, hanem megtudhatják azt is, melyek azok a területek, amelyekben igazoltan sikeresek lehetnek a jövőben. A mérés után mindenki számára kiderült, a jelen helyzetben mi az, ami közel áll hozzájuk. Eredményeiket hazavihették, hogy a szülőkkel is megbeszélhessék.

A Városmarketing Kft. munkatársaival közösen forgattak riportot, majd a Tourinform Irodában dolgozók feladatait ismerték meg. Az Alumetal filmet vetített a táborozóknak a tevékenységükről. Mini kohót is hoztak magukkal, amelyben alumíniumot olvasztottak és öntöttek, amelybe a gyerekek a monogramjukat is belevésték. Megértették, miért kell gyűjteni a fémhulladékot, hogyan hasznosítják azt később újra. Jártak az ácsi Hartmannban is, ahol tojástálcákat gyártanak. Itt a gyerekek arról is tudomást szereztek, hogy a tojástálcák újrahasznosított papírból készülnek, ezért is fontosak az iskolai papírgyűjtések.

A gyerekek a digitális világgal is ismerkedtek (Fotós Schmelz Géza )

A Brigetio Gyógyfürdőbe is ellátogattak, a B&O Kft.-nél pedig a robotikával ismerkedtek meg közelebbről. A tábor utolsó napján az iskolások a Hartmann HR igazgatójával találkoznak ismét. Szilvási Ramóna a későbbi elhelyezkedéssel kapcsolatban ad majd nekik tanácsokat. A táborzáráskor az egész hét tapasztalatait foglalják össze. A nyár folyamán még két turnus indul a Szakmatitkok táborból a Kemence Egyesületnél.