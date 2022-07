– Az áldozatos munkát, amelyet nap, mint nap végeznek, nem lehet szavakkal, anyagi javakkal megköszönni – fogalmazott a Csillagerődben rendezett semmelweis-napi eseményen dr. Molnár Attila polgármester.

Hozzátette, nagyon nehéz helyzetben van a város az ukrajnában zajló háború miatt, amelynek hatásait most kezdi el érezni az önkormányzat is, hiszen az áram és a gáz ára is megsokszorozódik a helyi intézményekben. Arról is beszélt, hogy szerencsére a kórházban és az alapellátásban is folyamatos fejlesztések vannak, a közelmúltban például a mentők kaptak új esetkocsit.

Lehet egy épület csillogó, villogó, szuper, de ha nincsen benne szakembergárda, akkor nem fog működni a rendszer.

– hangoztatta a polgármester.