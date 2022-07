Tavaly portálunk munkatársai is részt vettek a Dunakanyar legnagyobb szemétszedésén, melynek keretében a jelentkezők a tó szabad részét, tehát a két fizetős strand közötti szakaszát járták be. A résztvevők az apróbb szemetet, mint például az eldobott papírzsebkendőket, cigarettacsikkeket, üvegszilánkokat is zsákokba tették, de találtak számos, kommunális eredetű kupacot is, melyet szintén elvittek a helyszínről.

Az intézet idei felhívásában összegzi, hogy miért érdemes csatlakozni a kezdeményezéshez: egyrészt az akció révén szebbé és élhetőbbé tehetjük a környezetünket, másrészt a közösségi szemétszedésnek megvan a sajátos hangulata, amely örök élményeket hagyhat bennünk.

Fontos lehet az is, hogy mindenki, aki zsákot ragad, ingyenes bérletet kap az MCC Fesztre, melyet július 28-30. között rendeznek meg Esztergomban. A programon ingyen lehet részt venni, de előtte regisztrálni kell az intézet honlapján. Az akció vélhetőn idén is sikeres lesz, a kérdés csak az, hogy mennyi ideig marad tiszta a Palatinus-tó medre és a partja.