Július 6-a szerdán megnyitotta kapuit a szolgáltatóház Tatabányán. ASzücsné Posztovics Ilona polgármester, Zsidek Ferenc, a T-Ingatlan Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Marján György, a T-SZOL Zrt. vezérigazgatója, és Csatári Éva irodavezető ismertette az új ügyfélszolgálat, valamint a szolgáltatóház főbb jellemzőit.

Elhangzott: a távhőszolgáltatással kapcsolatos és a Tatabánya Kártyákhoz kapcsolódó parkolási ügyek is a szolgáltatóházban intézhetőek a jövőben. A T-SZOL ügyeket hétfőn 7 és 19, kedden 8 és 14, szerdán 9 és 17, csütörtökön 10 és 17, valamint pénteken 8 és 12 között intézhetik. A parkolással kapcsolatban hétfőn 8-12, és 13-17, kedden, szerdán és csütörtökön 8-12 és 13-16 óra között, valamint pénteken délelőtt várják az ügyfeleket.

Megnyitott a plazmacentrum és a bank is, de a jövő héten a munkarő-közvetítő is kitárja kapuit. Vendéglátással foglalkozó bérlőt továbbra is keresnek.