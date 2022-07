A koponyeg.hu előrejelzése szerint Tatabányán például július 23-án szombaton tetőzi a meleg, akkor akár 39 Celsius fok is lehet. Az utána levő napokban is jócskán 30 Celsius fok felett lesz a hőmérséklet. Az UV sugárzás mindenütt extra erős lesz. Ám kétszer esőre is számíthatunk térségünkben: vasárnap és következő hét szerdán is frissítheti a levegőt.

Tatabányán is menjetek árnyékba

Forrás: koponyeg.hu

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívja az emberek figyelmét, hogy a tartós meleg megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt többet pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát és mérsékelni a legmelegebb órákban a sportolást, futást, kerékpározást.

Vigyünk magunkkal folyadékot, figyeljünk testünk hűtésére. A fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát az árnyékban. Egyre több helyen találhatunk hűsítő párakaput, éljünk ezek jótékony hatásával. Amennyiben otthon nincs lehetőség a lakás hűtésére, ajánlott testünk felfrissítése céljából langyos zuhanyt venni.