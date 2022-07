A találkozón a magyar tagszervezetet, a Pro Silva Hungariát az elnökségből most Dr. Csépányi Péter alelnök, illetve Némedy Zoltán elnökségi tag erdőmérnökök képviselték, akik egyébként a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai.

Ez alkalommal a skandináv és balti országok képviselete is jelentős volt, Svédországból, Lettországból és Észtországból is érkeztek, sőt, a szervezet új taggal bővült a térségből, Finnországgal (Silva RY). Ezen felül új partnerség alakult ki az Erdészdiákok Nemzetközi Szövetségével (IFSA). Más országok szervezetei a tanácskozáson online vettek részt, például Portugália, Szlovákia, Horvátország, Albánia és Bosznia-Hercegovina. Az érdeklődésre és a Pro Silva jelentőségére jellemző, hogy megfigyelőként brazil (ACEF), vagy indiai (For EcoIndia) partnerszervezetek is bekapcsolódtak a tanácskozásba. Ez remélhetőleg egy globális hálózat kialakulásának kezdetét jelenti.

A Pro Silva tagjai végre újra összejöttek, hogy megvitassák azokat az új kérdéseket és lehetőségeket, amelyekkel az európai erdők tulajdonosaiként és gazdálkodóiként szembesülünk. Rendkívül hálásak vagyunk a Pro Silva Luxemburgnak, hogy nagylelkűen vendégül látta az idén huszonötödik alkalommal megrendezett éves találkozót, amelynek kiterjedt programja a városi erdőgazdálkodást, az erdőgazdálkodás és a hidrológia, valamint az erdőgazdálkodás, a természetvédelem és a turizmus összeegyeztetésének témáit mutatta be. Öt évvel ezelőtt a Pro Silva jövőbeli fejlesztési feladataként a szervezet megalkotta a »Transition to Transmission« (az »Átmenettől átvitelig«) szlogent. Most pedig a megbeszélések fő témája az lesz, hogy a Pro Silva hogyan tudja javítani szerepét a tudomány és a tények terjesztésének központjaként a természetközeli erdőgazdálkodásban

– mondta Eckart Senitza, a Pro Silva elnöke.

Tudásközponttá válhat - Észak-Skandinávia fenyőerdőitől Spanyolország és Portugália pireneusi tölgyeseiig már megvan a tapasztalat az európai erdők ellenállóbbá alakításában. A sürgető feladat most az, hogyan lehet hatékonyan bemutatni ezt a tudásbázist, hogy a döntéshozók, az erdőtulajdonosok, az erdőgazdálkodók Európa-szerte képesek legyenek fenntarthatóan hasznosítani erdei erőforrásaikat, és megőrizni vitalitásukat a folyamat során. A Pro Silva egész Európára kiterjedő erdőművelési oktatási programja révén hirdeti elveit és koncepcióit. A tagok egyre gyakrabban vesznek részt partnerként nemzeti, vagy nemzetközi kutatási és hálózatépítési projektekben. A legjobb gyakorlatokat bemutató erdők európai hálózata fejlesztés alatt áll. Így a legjobb úton halad afelé, hogy a természetközeli erdőgazdálkodás terjesztésének európai tudásközpontja legyen.

A luxemburgi erdészek által kezdeményezett beszélgetés témái között szerepel a monokultúrás faültetvények vegyes korú elegyes erdővé alakítása, az erdőtalajok funkcióinak helyreállítása, a kocsánytalan tölgy és a bükk közötti versengés, valamint a természetközeli erdőművelés szabályozásának megvalósítása. Szintén napirenden van a 133 ezer hektár területen 120 különböző erdőt felölelő Pro Silva mintaerdők hálózatának frissítése.