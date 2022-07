Több évtizede árulja portékáit Hatalák Ildikó. Papírtálcákon sorakoznak a szép tojások. A szomódi áru 52 forintnál kezdődik, és három különböző méret kapható belőle.

– Hol van már az egyszerű lecsó tarhonyával, vagy nokedlivel? – veszi át a szót az egyik árus.

– Sokan keresik a cukkinit, a padlizsánt, de a kapros-rizses és a csicseriborsós lecsó is többek asztalára kerül – ezt már Orosz Dezsőtől tudjuk meg. A kofa szerint a szélsőséges időjárás az áremelkedés okozója. Szavainak hitelt a 28 éves szakmai tapasztalat ad. Kérdésünkre, miszerint van-e lélektani határa a zöldségek áremelkedésének, csak széttárt karokat kapunk válaszként. Hozzáteszi: sokan vannak, akik hangot adnak nemtetszésüknek.

Olcsó húsnak híg a leve? - Általános tendencia, hogy kilónként 5-600 forintos az áremelkedés a húsok terén is és a piacon is. Ezt megerősíti K. György hentes is, aki hosszú évek óta árul a csarnokban. Azt mondja, a tavalyi árakhoz képest a füstölt kolbászé is elszabadult, 1500-2000 forintos különbséggel kell számolni. Szerinte az emelkedés oka egyebek mellett a fűszerezés, de a bél és a hús tartósítása is lehet, és akkor még a munkadíjról, valamint a szállítási költségekről nem is beszéltünk. A vevők keresik a lecsókolbászt és a debrecenit is, utóbbinak 2000 és 3000 forint között áll meg az ára. Többen panaszkodnak, hogy sosem gondolták volna, de a zöldségek ára ma már vetekszik a húsokéval.