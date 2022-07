A menet a Pomázi Tűzoltózenekar kíséretével a Lukácsi Máté Művelődési Ház udvarából indult el, majd a Kossuth Lajos út, Szabadság utca, Béke utca, Köztársaság utca, Kossuth Lajos út útvonalat bejárva érkezett vissza a kiindulópontra. A parkban Bánhidi László polgármester az önkormányzat nevében köszöntötte a jelenlévőket, majd azt mondta, örömmel tölti el, hogy a megpróbáltatásokkal és korlátozásokkal teli nehéz időszakot követően újra megrendezték a fesztivált.

Bánhidi László polgárkester köszöntötte a résztvevőket.

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

Külön méltatta azokat a fiatalokat, akik nemcsak a virtuális világban érzik jól magukat és nemcsak a telefonok, illetve számítástechnikai eszközök segítségével tudnak kikapcsolódni. Őket a rendszeres testmozgás mellett a tánc kultúrára és fegyelemre is tanítja, mellesleg megtapasztalják a közösséghez való tartozás érzésének pozitív hatásait is.

Bánhidi László külön megköszönte Veres Károlynénak és Veres Károlynak, a házigazda csoport alapítóinak, illetve lányuknak, Veres Cintiának a fesztivál megszervezését. Végül a résztvevőknek sikerekben és élményekben gazdag délutánt, a kísérőknek szülőknek kellemes kikapcsolódást kívánt.

Elsőként négy szám erejéig a Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoport tagjai léptek fel, majd következtek a vendégek produkciói. A Perbetei Király Mazsorett Csoport, a Csolnoki Dimenzió Mazsorett Csoport, a sárisápi Equinox Mazsorett Csoport, a Lábatlani Napfény Mazsorett Csoport, a Tárkányi Szivárvány Tánccsoport és a tokodi Ízisz Gyöngyszemei Hastánc Csoport is nagy tapsot kapott.

Ízisz Gyöngyszemei látványos koreográfiával készültek.

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

A nyitó fellépés után Veres Károlyné elmondta, hogy férjével 2006-ban alapították meg a tokodi csoportot. Az elmúlt években számtalan rendezvényen és fesztiválon jártak. Úgy gondolták, hogy a meghívást illik viszonozni, így életre hívták az időközben hagyománnyá vált tokodi fesztivált, ahová rendre visszahívják vendéglátóikat. A hangulatra ezúttal sem lehetett panasz, a szervezők pedig az Együtt Tokodért Egyesület jóvoltából főtt étellel kedveskedhettek a vendégcsoportoknak.

Nőtt a csoport létszáma - Bár országos szinten anyagi, utánpótlási és egyéb okok miatt folyamatosan csökken a mazsorett csoportok száma, örömteli, hogy Tokodon az utóbbi időben harminchét főre nőtt a csapat létszáma. Veres Károlyné elmondta, hogy a hozzájuk járó gyermekek gyakran elmesélik iskolás társaiknak az élményeket, akik szintén kedvet kapnak és csatlakoznak a csoporthoz. A tokodi mazsorettek idén egy tárkányi fesztiválon is fellépnek, augusztus 13-án a nagysápi falunapon is szerepelnek, ezeken kívül több meghívást is kaptak.