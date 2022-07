7A polgármester köszönetét fejezte ki Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének, a megyei önkormányzatnak, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-nek a projekt megvalósításában nyújtott segítségért. Havrancsik Tibor azt is elmondta, hogy a bútorok beszerzése mellett a projekt keretében kialakítottak egy játszóudvart is, ahová a pályázati támogatásból vásárolták meg a játszóeszközöket. Az akadálymentesített épületben a mozgásukban korlátozott személyek, illetve a látássérültek is könnyen eligazodnak. A polgármester megjegyezte, hogy a minibölcsőde kialakításával egyrészt a kisgyermekes családokat segítették, másrészt három új munkahelyet is sikerült teremteniük.

Mint az épület tervezői, Máté Edina, Horváth Bálint építészek az epiteszforum.hu-n írják, az apró intézmény csupán 193 hasznos négyzetméter alapterületű, földszint és tetőtér szinteken. A földszint és az új szint vizuálisan elkülönül a határozottan körbefutó szalagszerű párkány révén, mely alatt fedett-nyitott előterek, teraszok alakultak ki, míg felette sík és tört felületű oromfalak jöttek létre.

Ezen falszakaszokon színes sávokra osztott struktúra jelenik meg, összhangban a tetőtéri ablakokkal. A párkány, a sávok és a nyílások színe a környezetre reagál. Az új tetőidom, az alkalmazott színek dinamikája mozgalmassá teszi a kis épülettömeget, felidézi a bölcsődéhez társított játékosságot.