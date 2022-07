Késő délután megyénkben is heves zivatarok kialakulására is mutatkozik esély, emiatt akár a narancs fokozatot is kiadhatják. A késő esti órákra átmenetileg csökken a zivatarok száma, majd az éjszaka második felében nyugat felől újabb zivatarok érkezhetnek.

Vasárnap napközben elsősorban a déli és keleti tájakon lehetnek kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulásához, majd az esti órákra mindenütt fokozatosan lecseng a zivatartevékenység. Zivatarokhoz általában viharos, 60-90 kilométer/órásszéllökések, 1-2 cm jégátmérőjú jégeső, illetve lokálisan intenzív, 15-25 milliméternyi csapadékhullás is társulhat – figyelmeztetett a met.hu.