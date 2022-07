A tanácsteremben helyet foglalt többek között Hernádi Ádám polgármester és Lusztig Péter alpolgármester is, megyénk két megyei jogú városának (Esztergom, Tatabánya) képviseletében. Dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke is, hiszen a fejlesztési tervében a mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripar kiemelt terület. A megfogalmazott célok között szerepel például a termelés összehangolása a helyi piaci igényekkel, valamint a többlet árukészletek nagy tételben történő értékesítése itthon és külföldön. Többek között Balázs Ibolya, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezetének titkára és dr. Szerencsés László, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke is részt vett a tájékoztatón.

Meghatározzák az irányokat - Mayer Gábor területfejlesztési államtitkár elmondta, négy gazdaságfejlesztési zóna jött létre az országban. Szűkebb hazánk az Északnyugat-magyarországi régióhoz tartozik, öt másik megye mellett. Az államtitkár a zóna stratégiai irányait is megfogalmazta. Miként fogalmazott, egyebek mellett a versenyképesség, a szinergia és a fenntarthatóság érdekében jött létre a koncepció, de a fejlesztési kihívások között az oktatás kiemelt szerepet kap. – A területfejlesztés megújítása érdekében zónatervek jönnek létre, amelyek intézményrendszeri átgondolást igényelnek a továbbiakban – nyilatkozott Mayer Gábor, aki hozzátette azt is, hogy a területiség igényét jobban érvényesítő folyamatokat 2028-tól szeretné látni.