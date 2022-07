Az eseményen részt vett az újdonsült diákpolgármester, Németh Lilien is. Az apparátus tagjai mellett ebben az évben két helyi zenekar gondoskodott a jó hangulatról: a fapallós, kör alakú alkalmi színpadon fellépett a fiatalokból álló Makeshift Duo, a SuperTrouper duó, valamint a The Leftovers. A pikniken a VDÖK összegző kiadványát is bemutatták.

Az első pikniket a frissen alakult önkormányzat szervezte, amihez a város önkormányzata gondolkodás nélkül csatlakozott. A tavaly július 10-én szervezett eseményen két tatai zenekar adott koncertet: a Creation FunDay és az Arcidra. A szervezők célja már akkor is az volt, hogy a koncertek közben a résztvevő diákok jól érezzék magukat, igazi közösségek alakuljanak.