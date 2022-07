Többek között Esztergomból, Tatáról, Tatabányáról, Oroszlányból is érkeztek pályázatok. De nem csak a megye nagyvárosaiból, hanem falvakból, Szomódról, Szákszendről, Mogyorósbányáról, Bokodról és Gyermelyről is jelentkeztek kitűnő ​tanulók és szüleik felhívásunkra. A megye összes járásából érkeztek be színötös pályázatok, hogy a szülők és a család a 24 Órában is megmutathassa, gyermekük egész éves kitartó és szorgalmas munkája meghozta a gyümölcsét. Első osztálytól egészen a végzős, nyolcadikos diákokig minden tagozatból kaptunk jeles bizonyítványokat. A legtöbb jelentkezés Oroszlányból érkezett.

Tapasztalataink szerint idén is sok családban több gyermek is kitűnő eredménnyel büszkélkedhet, van ahonnan két testvér nevezését kaptuk meg. Több kitűnő tanuló számára biztosan meglepetés lesz majd magukat az újságban viszontlátni, azonban akadtak olyan szülők is, akik arról árulkodtak számunkra, hogy gyermekük már nagyon várja, hogy szerepelhessen lapban.

A játékban való részvétel feltétele az volt, hogy a szülő a kemma.hu/szinotos oldalon elérhető pályázati űrlapot kitöltse, és gyermekéről, illetve a gyermek bizonyítványáról készített fotót a szülői beleegyező nyilatkozattal együtt feltöltse. Azokat a gyerekeket fogjuk bemutatni, akiknek bizonyítványukban csupa ötös (jeles, kitűnő) osztályzat sorakozik, és eredményüket büszkén vállalva a szüleik segítségével jelentkeztek felhívásunkra.

A jelentkezések feldolgozását megkezdtük. Köszönjük a beküldéseket minden résztvevőnek, szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk minden egyes szép bizonyítványhoz!

Komárom-Esztergom megye kitűnő tanulóit július 11. után megtekinthetik a 24 Órában.