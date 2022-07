Az 1968-as filmhíradó adásának felütése szerint akkoriban az egyik nagy gond az országban a megfelelő utak hiánya volt. Bár elkészült többek között a fővárosz a fővárost Észak-Dunántúllal összekötő Budapest-Tatabánya közötti gyorsforgalmi út, amely a transzeurópai út egyik fontos szakasza is, az ország legszebb és legdrágább országútjával azonban nem volt minden rendben.

Szemmel is látható, sőt gépkocsiban ülve erősen érezhető is az út egyenetlensége. Nagyon is rövid használat után máris hepe-hupás, számos szakaszán töredezett, és nagyon is sebhelyes!

– hangzik el a beszámolóban, amely bemutatja az utat Bicske és Herceghalom között. A felvételeken jól látható, hogy a földben is instabilan álló fényvisszaverő oszlopok jelzéseit sokhelyütt belepte a sár, és a helységeket jelző névtáblák is több helyen csak közelről olvashatók el.