A szakértő szerint a csokoládétorták esetében különösen nehéz megtalálni azt a pontot, ahol még sem a jellege, sem az íze nem veszik el, a tápanyagértékei viszont már kedvezőnek tekinthetők. Erre kellett is a három forduló, hiszen szeletenként közel 100 kalóriát kellett lecsípni az eredeti verzióhoz képest. A végeredmény önmagáért beszél, a torta készítői szerint és a dietetikus szerint is „akár még Gombóc Artúr kedvence is lehetne, ha egy kicsit egészségesebb életet élne”.

A blog megemlíti: a győztes alkotás ünnepélyes bejelentésére ugyan augusztus elejéig még várni kell, de a döntőt június 9-én a Magyar Cukrász Ipartestület Székházában már megrendezték.