Az eligazítás során Litkei Máté János, a szervezet igazgatója először is köszönetet mondott mindazoknak, akik a szombati hőségben a strandolás és egyéb programok helyett a szemétszedést választották.

Megjegyezte, hogy bár apró cselekedeteknek tűnnek az efféle megmozdulások, de az önkéntesek összefogása összeadódik és közösen jobb hellyé tehetjük a világot. Rátért arra is, hogy válságos időket élünk, hiszen járvány után jött az energiaválság és az ukrajnai háború is zajlik, melyek elgondolkodtathatnak mindannyiunkat azzal kapcsolatban, hogy mi mit tehetünk a jelenlegi helyzetben. A mostani összejövetelen arra hívták fel a figyelmet, hogy a közösség a legnagyobb érték, ezért arra biztattak mindenkit, hogy az akció közben bátran ismerkedjenek a társakkal.

Hernádi Ádám polgármester megköszönte azoknak, akik azzal a szándékkal jöttek el, hogy ismét tiszta legyen a vízpart, majd méltatta a Klímapolitikai Intézetetet és mindenkinek jó szemétszedést kívánt. A tájékoztató alkalmával zsákokat és kesztyűket is kiosztottak a tízfős csoportoknak, az önkéntesek kézfertőtlenítőt és vizet is kaphattak. Hernádi Ádám Ligeti András kabinetfőnökkel együtt szedte a szemetet, de az esztergomi polgármesteri hivatal és a képviselő-testület tagjai, valamint a Fidesz-iroda munkatársai is csatlakoztak az akcióhoz.

Fesztiválbérlet - A csoportok a Tópart utcától indulva a Kassai úttal párhuzamosan haladtak az Öböl Music Beach felé, az átvizsgált területen számtalan műanyag flakont, sörösdobozt és egyéb kommunális hulladékot is találtak. A szervezők három palackpostát is elrejtettek a területen, a megtalálókat ajándékokkal jutalmazták. Akik pedig a regisztráció során megadták a személyi igazolványuk számát és az e-mail címüket, ők személyre szóló bérletet kaphattak a hétvégi MCC Fesztre.